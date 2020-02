Oscar 2020: Akademi Ödülleri hakkında bilmediğiniz 17 ilginç gerçek

08.02.2020 20:30 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:31

Bafta ve Oscar ödülleri arasındaki kısa süre, Joaquin Phoenix'in smokinini yıkamak için ona yeterli zamanı tanımadı.

Joker'in yıldızı, Akademi Ödülleri için Londra'dan Los Angeles'a yol alan bir Hollywood aktörü.

Bu yıl törenin saati, düşen reytinglerle mücadele etmek için normalden daha erken bir saate alındı.

Diğer ödüllerin birkaç ay sürmesinin, ödül sezonunun sonunda bulunan Oscar'lara olan ilgiyi kötü etkilediği düşünülüyordu.

Oscar uzmanları, kimin hangi ödülü kazanabileceği konusunda yapılan listeleri, trendleri, tahminlerden ve ipuçlarından oluşan orijinal listeleri yakından takip ediyorlar.

1. Scarlett Johansson oldukça özel bir kulübe katıldı

Scarlett Johansson, aynı yılda 2 kez adaylık alan 12. kişi oldu.

Johansson, sırasıyla The Marriage Story (Evlilik Hikayesi) ve Jojo: The Rabbit (Jojo Tavşan) adlı filmlerde gösterdiği performanslarla hem en iyi kadın oyuncu hem de en iyi yardımcı kadın oyuncu olarak aday gösterildi.

Oscar ödül törenlerinde aynı yılda 2 kere oyunculuk adaylığı alan diğer 11 kişi içerisinde; Sigourney Weaver (1989), Al Pacino (1993), Emma Thompson (1994), Jamie Foxx (2005) ve en yakın geçmişte yer alan Cate Blanchett (2018) bulunuyor.

Ancak henüz hiç kimse iki kategoride aynı anda ödül kazanmadı.

2. En son 15 yıl önce en iyi film ödülü ve en iyi kadın oyuncu aynı filmden çıktı

En iyi kadın oyuncunun aynı zamanda en iyi film ödülünü kazanması çok nadiren görülen bir durum.

Bunu en son başaran oyuncu 2004 yılında Million Dollar Baby (Milyon Dolarlık Bebek) filmiyle Hilary Swank oldu.

Bunun bu sene değişmesi pek mümkün gözükmüyor.

En iyi kadın oyuncu adaylarından Renée Zellweger Judy filmiyle favori aday olarak gösteriliyor ancak Judy, en iyi film dalında aday gösterilmedi.

3. Cynthia Erivo bir EGOT(Emmy, Grammy, Oscar, Tony Ödüllerinin toplamını alanlara verilen isim) kazananı olabilir

Harriet filminin starı Cynthia Erivo, Emmy, Grammy ve Tony ödüllerine Oscar ödülünü de eklerse, tarihin en genç EGOT kazananı ünvanını alacak.

33 yaşındaki Cynthia Erivo, 2018'de 39 yaşındayken dört ödülü birden kazanarak rekor sahibi olan Robert Lopez'den tahtını devralabilir.

Erivo'nun en iyi kadın oyuncu ve en iyi orijinal şarkı adaylıklarıyla bu ünvanı kazanmak için Oscar gecesinde iki şansı var.

Erivo aynı zamanda Harriet filminin orijinal şarkısı olan Stand Up'ı yazanlardan biri.

4. Sam Mandes en iyi yönetmen ödülünü kazanırsa, Oscar tarihinde en uzun aradan sonra 2. kez yönetmenlik ödülü kazanan kişi olacak

Yeni şövalye Sir Sam, 2000 yılında American Beauty (Amerikan Güzeli) filmiyle bu ödülü kazanmıştı.

Bu yıl, Birinci Dünya Savaşı destanını anlatarak son derece başarılı olan 1917 filmiyle tekrardan ödülü kazanabilir.

Billy Wilder, bundan önce The Lost Weekend (Kayıp Haftasonu) ve The Apartment ( Apartman) filmleriyle 15 yıl arayla iki kere en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı.

5. En iyi film kategorisinde yarışan bir çift var

2011 yılında sevgili olan Greta Gerwig ve Noah Baumbach'ın bir çocukları oldu.

Şimdi çift, en iyi film ödülünü kazanmak için birbiriyle yarışıyor.

Grega Gerwig'in Little Women (Küçük Kadınlar) filmi ve Baumbach'ın Marriage Story (Evlilik Hikayesi) filmleriyle olan adaylıkları, onları yönetmenlik için yarışan ilk çift yaptı.

En iyi yardımcı kadın oyuncu dalında aday olan Laura Dern, tesadüfen iki filmdede yer alıyor.

Aynı durum, 2009 yılında James Cameron ve Kathyrn Bigelow'un filmlerinin aynı anda aday olmasıyla da yaşanabilirdi. Ancak çift 18 sene önce boşanmıştı.

6. Bunu söylemişken; Küçük Kadınlar da Evlilik Hikayesi de ödülü kazanmaya pek yakın değiller

Bunun nedeni kısmen, en iyi yönetmenlik dalında aday olmayan yönetmenlerin filmlerinin en iyi film dalında ödül kazanmasının pek olağan olmaması... Gerwig de Baumbach da en iyi yönetmen adayı değil.

Kazanmaları yine de imkansız değil. Geçen sene, Green Book filmi, yönetmeni Peter Farrelly'nin en iyi yönetmen dalında adaylığı olmadan ödül kazanmıştı.

Bundan önce de 2013'te Argo filmi, yönetmeni Ben Affleck bu dalda aday gösterilmediği halde en iyi film ödülünü almıştı.

7. Toy Story 4, Toy Story 3 ile elde ettiği rekorunu daha ileriye taşıyabilir

En iyi animasyon ödülünün ilk kez 2001 yılında tanıtılmasından bu yana ödülü devam filmlerinden sadece biri, Oyuncak Hikayesi 3, kazandı.

Bu yüzden Oyuncak Hikayesi 4'ün en iyi animasyon ödülü kazanması, kendi film serilerinde ikinci ödülü almış olacağı için ayrı bir zafer anlamına gelir.

8. Parazit filmi daha önce bir ödül almıştı, bu ikinci en iyi film ödülü olabilir

Parazit, en iyi film dalında aday gösterilen ilk Kore filmi oldu. Aynı zamanda hem en iyi film, hem uluslararası uzun metrajlı film için aday gösterilen 6. film oldu.

Daha önce iki adaylığı olanlar listesinde geçen yıl Roma, 2012'de Amour filmi ve 2000'de Crouching Tiger ve Hidden Dragon vardı.

9. Jonathan Pryce en iyi aktör ödülüne bir miktar gerçeklik katıyor

Two Popes (İki Papa) filmiyle aday olan Jonathan Pryce, gerçek hayattan bir figürü -Papa Francis- oynayan tek aday.

Bu dalda aday olan diğer aktörlerden Lenardo DiCaprio, Antonio Banderas, Adam Driver ve Joaquin Phoenix, kurgusal karakterleri canlandırıyor.

Kuşkusuz Pedro Almodóvar da, Pain & Glory filminde Banderas'ın oynadığı film yönetmeni karakterine yönetmenlik anılarını ve tecrübelerini aktarmış.

En iyi kadın oyuncu dalında da gerçek hayatta yer alan figürleri bulmak mümkün.

Renee Zellweger, Judy Garland'ı oynarken Cynthia Erivo kölelik karşıtı aktivist Harriet Tubman'ı; Charlize Teron da Fox Haber sunucu Megyn Kelly'i canlandırıyor.

10. Dergiler, filmlerin konusu için ilham kaynağı oluyor

Bu yılki adaylıklardan ikisi konusunu dergilerden alıyor.

A Beautiful Day in Neighborhood (Mahallede Güzel Bir Gün) filmi, 1998 yılında Esquire dergisinde çocuk şovmeni olan Fred Rogers ile profil röportajı yazan gazeteci Tom Junod'dan ilham alıyor.

Hustlers filmi de, Jessica Pressler tarafından 2015 yılında New York dergisinde yapılan araştırmaya dayanıyor.

Her iki film de Altın Küre dahil olmak üzere diğer ödül törenlerinde aday olarak gösterilse de; ne yazık ki Akademi'nin radarına sadece Mahallede Güzel Bir Gün takıldı.

Jennifer Lopez'in ilk Oscar ödülünü alabilmesi için gelecekte tekrardan bir filmde yer alması gerekecek.

11. Yardımcı erkek oyuncu adaylarının yaş ortalaması 71

Bu yılki yaş ortalaması, bu kategoriyi önceden kazananların ortalama yaşı olan 49'dan daha yüksek.

Brad Pitt (56) aday gösterilen en genç adayken Tom Hanks 63, Joe Pesci 76, Al Pacino 79 ve Sir Anthony Hopkins 82 yaşında.

Tabii uzun süredir sektörde olan bu üstadların daha önce Oscar ödülü kazanmış olması şaşırtıcı değil.

Brad Pitt önceki yıllarda "12 Years A Slave" filmiyle yapımcılık ödülü kazanırken, diğer oyuncular da en iyi oyuncu ödülü almıştı.

12. Birdman filmi, 1917 filmi için bir gösterge olabilir

Oscar uzmanları her yıl en iyi kurgu kategorisini yakından takip ediyor çünkü bu kategoride aday gösterilmekle en iyi film ödülünü kazanmak arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor.

Ancak şunu da not etmek lazım; 1917, en iyi kurgu adayları arasında olmamasına rağmen en iyi film ödülünün favorileri arasında.

1980 yılından bu yana tek bir film, 2014'te Birdman en iyi kurgu adaylığı olmadan en iyi film ödülünü kazandı.

Zaten Birdman ve 1917 filmlerinin ortak bir noktası daha var:

İki filmin kamera çekiminde de devamlılık yöntemi kullanıldı. Ancak ironik bir şekilde ikisinde de kurgunun ne kadar başarılı olması gerektiği görmezden gelindi.

13. Ford v Ferrari, en iyi film adayları arasına giren ilk motor yarışı filmi oldu

Bu kulağa ilginç gelmeyebilir ancak geçmişte gözden kaçırılıp aday yapılmayan "Rush," "Grand Prix" ve "Days of Thunder" gibi bir sürü yarış filmi çekildi.

Bazı ülkelerde Le Mans '66 olarak adlandırılan Ford v Ferrari filmi, aday gösterilmesine rağmen kazanması pek mümkün değil.

Motor1'den Christopher Smith "Ford v Ferrari, zor rakiplerle karşı karşıya ancak film de tamamen zorlu bir yarışa rağmen kazanmakla ilgili.

14.Netflix bu yıl, en iyi film ödülünü kazanma ihtimalini iki katına çıkardı

Netflix, 2019'ta tüm umutlarını ve parasını Roma filmine yatırmıştı ancak en iyi film ödülünün kazananı Green Book olmuştu.

Bu yıl ödül kazanma şansını arttırmak için birden çok film hazırladı: The King, Dolemite Is My Name, The Two Popes ve The Laundromat.

Buna rağmen, filmlerinden sadece ikisi, The Irishman (İrlandalı) ve The Marriage Story (Evlilik Hikayesi) büyük ödül için aday gösterildi.

Akademi, hala bir online film ve dizi izleme platformuna en iyi film ödülünü vermeye hazır olmayabilir. Bu kararı verirlerse şayet, Martin Scorsese'nin yönettiği ve başrollerinde Robert de Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'nin olduğu The Irishman filmine verebileceklerini düşünebiliriz.

15. En iyi film için aday olan popüler filmlerden Parazit ve 1917'nin oyunculuk kategorisinde adaylığı yok

Parazit filmi için bunun sebebi, her karakterin ayrı ayrı başarılı performanslar göstermesi ve bu sebeple filmdeki karakterlerin seyirci tarafından kolektif olarak algılanması olabilir.

Başından sonuna George MacKay'ın oynadığı 1917 filminin en iyi oyuncu kategorisinde adaylığının olmaması, daha şaşırtıcı bir durum.

16. Şarkı yazarı Dianna Warren'ın Breakthrough filminden "I'm Standing With You" şarkısıyla en iyi orijinal şarkı dalındaki adaylığı, 11. Oscar adaylığı

Önceki adaylıkları ise; Con Air filminden LeAnn Rimes'in "How Do I Live" şarkısı, Armageddon filminden Aerosmith'in "I Don't Want to Miss a Thing" şarkısı ve Pearl Harbor filminden Faith Till'in "There You'll Be" şarkısı.

Ancak bu kadar adaylığa rağmen hiç ödül kazanamadı.

Aslında Warren, tarihte en fazla adaylığı olup hiç Oscar ödülü kazanamayan kadın.

Sir Elton John ise, The Lion King (Aslan Kral) filminden Can You Feel The Love Tonight şarkısıyla ödül kazandıktan 25 yıl sonra tekrar bu dalda aday gösteriliyor.

17. Judy Garland hiçbir zaman ödül kazanmadı ama hep kazanması beklendi

1954'te A Star is Born (Bir Star Doğdu) filmindeki oyunculuğuyla Oscar ödülünü kazanmasına o kadar kesin gözüyle bakılıyordu ki; henüz doğum yaptığı hastanedeki yatağının yanında kameralar, konuşmasını yayımlamak için hazır bekliyordu.

Oscar tarihindeki en büyük hayal kırıklıklarından biri, o yıl Judy Garland yerine Grace Kelly'nin The Country Girl filmiyle ödülü kazanması oldu.

Kameramanlar Garland'ın çevresindeki ekipmanları hızlıca kaldırıp hastaneyi terk etti.

Ölümünden 50 yıldan uzun bir süre geçtikten sonra, Renée Zellweger en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanırsa, bu durum Akademi'nin Garland için geç bir ödülü onayladığının sembolü sayılabilir.