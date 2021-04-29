OSBÜK ile TOBB UYUM arasında arabuluculuğa ilişkin iş birliği protokolü imzalandı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBB UYUM) arasında, arabuluculuğa ilişkin iş birliği protokolüne imza atıldı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBB UYUM) arasında, arabuluculuğa ilişkin iş birliği protokolüne imza atıldı.

İki kurum arasındaki iş birliği protokolü için çevrim içi imza töreni düzenlendi. Törene, eski TBMM Başkanı ve TOBB UYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü ve TOBB UYUM Genel Müdürü Onur Yüksel katıldı.

Çiçek, törende yaptığı konuşmada, geçmişte üstlendiği Adalet Bakanlığı görevi sürecinde karşılaştığı en ciddi şikayetlerden birinin davaların uzun sürmesi olduğunu belirterek, uzayan ticari davaların firmaların itibarlarını da zedelediğini söyledi.

Bu sorunu ortadan kaldırmak için Avrupa Konseyine üye ülkeler tarafından "arabuluculuk" müessesesinin kurulduğunu ifade eden Çiçek, söz konusu sistemin bugün kısa sürede çözülmesi muhtemel davalarda ilk başvurulan yöntem olduğunu bildirdi.

Çiçek, arabuluculuk yönteminin davaların nihayete erdirilmesi ve taraflar arasındaki memnuniyetin sağlanması için hukuk sisteminde yer edindiğini dile getirerek, "Türkiye, Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde çok doğru bir iş yaparak zamanında bu çalışmalara aktif olarak katıldı. Sistem bugün Türkiye'de de işler hale geldi. Böyle bir müessesenin iş hayatımıza katılmasındaki en büyük pay TOBB'undur." dedi.

TOBB'un söz konusu merkezi, üyelerine ve iş dünyasına hizmet sunmak amacıyla açtığını, herhangi bir çıkar gözetmediğini vurgulayan Çiçek, "TOBB UYUM, mahkemeler yoluyla değil çağdaş, pratik, ihtilafları barışçıl bir yoldan çözme noktasında önemli bir imkan." diye konuştu.

Uyuşmazlığın çözümü noktasında başvurulan arabulucuların da Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kişiler olduğuna dikkati çeken Çiçek, bu işlerde yetkilendirilen kişilerin özel eğitim ve sınava tabi tutulduğunu anlattı.

Çiçek, arabuluculuk yöntemiyle nihayete erdirilmiş davanın hukuki bir çerçeveye sahip olduğunu belirterek, "Mutabık kalınan protokolün mahkemeler tarafından onaylatılmasıyla tarafların cayması söz konusu olamaz. Bu süreçten sonra protokol, mahkeme kararı gibi icra dairelerinde de işleme konulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Sanayicinin mayasında uzlaşı kültürü vardır"

Kütükcü de arabuluculuğun Türk iş dünyasının özünde bulunan bir uygulama olduğunu söyledi.

Ahilik sisteminde ticari ihtilafları Ahilerin çözdüğünü hatırlatan Kütükcü, "Ahilik geleneğinden gelen bu coğrafyanın sanayicilerinin de tüccarının da mayasında bir uzlaşı kültürü hep vardır." ifadesini kullandı.

Kütükcü, rekabetin yoğunlaştığı ticari hayatta anlaşmazlıkların da olabileceğine işaret ederek, protokolle bu anlaşmazlıklarda konuyu yargıya taşımadan çözüm üretip yargının yükünü hafifletmeyi ve taraflara hızlı yol aldırabilmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Bu çözüm yönteminde, adli yargı ve tahkimde olduğu gibi bir kazanan veya kaybedenin olmadığını vurgulayan Kütükcü, "TOBB'un girişimleriyle kurulan merkez, ticari uyuşmazlıkların çözümüne ve 'kazan-kazan' anlayışının gelişmesine katkı sunuyor." dedi.

Kütükcü, konunun, 81 ildeki 351 organize sanayi bölgesi (OSB), sanayi bölgelerinde üretim yapan 64 bin işletme için önemli olduğunu bildirdi.

Protokolle, OSB camiasının arabuluculuk hizmetlerinden etkin faydalanacağını söyleyen Kütükcü, "Protokolle merkez, OSB'lerimize ve bölgelerimizdeki işletmelerimize, zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk hizmeti, çevrim içi arabuluculuk, TOBB Tahkim iş birliğiyle tahkim hizmeti, müzakere, uyuşmazlık analizleri, eğitim ve sertifika hizmetleri verecek." diye konuştu.

Kütükcü, süreçte köprü görevi üstleneceklerine işaret ederek, arabuluculuğa konu ihtilafla karşılaşanların önce OSBÜK'e başvuru yapacağını anlattı. OSBÜK'ün konuyu inceleyerek ardından merkeze ileteceğini ifade eden Kütükcü, "Böylece OSB'lerimizdeki sanayicilerimiz, karşılaştıkları ihtilafları uzayan dava süreçlerine girmeden, daha hızlı, sürdürülebilir ve ekonomik yollardan çözüme kavuşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Arabulucu profesyonel müzakereci olmalı"

Yüksel de arabuluculuk kültürünün Anadolu coğrafyasından çıktığını söyledi.

Ticari uyuşmazlıklarda üçüncü kişinin desteğinin gerektiğini vurgulayan Yüksel, "Arabuluculuk yöntemiyle bu tür uyuşmazlıklar çözülebiliyor. Alternatif çözüm yolu olan müzakere, arabuluculuğun başından sonuna kadar parçasıdır. Arabulucu olabilmek için mutlaka profesyonel müzakereci olmanız gerekir." ifadelerini kullandı.

Güç ilişkilerinin arabuluculukta önemli olduğuna dikkati çeken Yüksel, arabuluculuğun güç ilişkilerinde dengeyi sağlamasının görevlerinden biri olduğunu kaydetti.

Arabuluculukta tarafların müzakere ederken kendi çözüm yollarını geliştirebildiklerini belirten Yüksel, "Doğaçlama bir çözüm yolu çıkıyor. Bu da arabuluculuğun en güzel tarafı. Burada alınan tüm kararlar mahkeme kararı niteliğinde. Bir daha söz konusu konu hakkında mahkemeye gidilemiyor." dedi.

Konuşmaların ardından Çiçek ile Kütükcü, iş birliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran