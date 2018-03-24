Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, organize sanayi bölgelerinde (OSB) istihdam şartıyla bedelsiz arsa tahsisi sürecini başlattıklarını belirterek, "İlgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bununla ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı da çıkaracağız." dedi.

Bakan Özlü, Meyra Palace Hotel'de düzenlenen, "Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genel Kurul Toplantısı"nda konuştu.

OSB'lerin, sanayinin dünyayla entegre olmasını ve rekabet gücünün artmasını sağlayacak bir vizyona kavuştuğuna işaret eden Özlü, bugüne kadar 311 OSB'ye sicil verildiğini ve tüzel kişilik kazandırıldığını bildirdi.

Özlü, 1962 yılından 2002 sonuna kadar geçen 40 yılda 70 OSB'nin, 2003'ten geçen yılın sonuna kadar geçen 14 senede de 110 OSB'nin sanayicinin hizmetine sunulduğunu belirterek, "1962-2002 arasında yıllık ortalama 2 OSB projesi biterken, 2003-2017 arasında yıllık ortalama 8 OSB projesi hayata geçirildi. Bu artış hükümetlerimizin OSB'lere verdiği önemin açık bir göstergesidir. Tamamlanan projeler için Bakanlığımızca 2018 yılı fiyatlarıyla toplam 5 milyar lira kredi kullandırıldı." diye konuştu.

Bu yıl yaklaşık 11 bin kişiye daha istihdam imkanı sunacak toplamda 5 OSB projesini tamamlamayı planladıklarına dikkati çeken Özlü, şöyle devam etti:

"Üretime geçen 52 bin 637 parselde, yaklaşık 1 milyon 770 bin kişi istihdam ediliyor. 2016 yılına göre OSB'lerdeki istihdam yaklaşık 100 bin kişi arttı. 3 binden fazla parsel inşaat, 5 bine yakını ise proje aşamasında. Ayrıca, 11 bine yakın parsel tahsis edilmeyi bekliyor. 2023 hedefimiz, 50 yeni OSB kurmak ve tüm OSB'lerdeki istihdamı 2,5 milyona yükseltmek."

"Türkiye, sanayide üretilen ürün çeşitliliğinde Avrupa'da 7. sırada"

Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) veri tabanında 1 milyon 367 bin KOBİ bulunduğunu ve bunların 52 bininin OSB'lerde faaliyet gösterdiğini aktardı. 2010-2017 yıllarında OSB'lerdeki KOBİ'lere yaklaşık 500 milyon lira destek sağladıklarını ifade eden Özlü, KOSGEB'in 15 müdürlüğü ve 4 temsilciliğiyle OSB'ler içinde hizmet vermeye devam ettiğini anlattı.

OSB'lerin marka oluşturacak cazibe merkezleri haline gelmesini hedeflediklerinin altını çizen Özlü, bu konuda önemli tedbirler aldıklarını ve gelen talepler doğrultusunda mevzuatı güncellediklerini dile getirdi. Sanayicilere, dünya standartlarında yatırım ortamı sunmak istediklerini vurgulayan Özlü, "OSB'lerde istihdam şartıyla bedelsiz arsa tahsisi sürecini başlattık, ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bununla ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı da çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Özlü, Türkiye'nin sanayide üretilen ürün çeşitliliği bakımından Avrupa'da 7. sıraya yükseldiğine dikkati çekerek, " Avrupa Birliği Sanayi Ürünleri Listesi'nde yer alan 3 bin 836 ürünün 2 bin 982'sini yani yüzde 78'ini üretebiliyoruz. İnşallah, önümüzdeki 5 yılda Avrupa'da üretilen bütün sanayi ürünlerinin yüzde 100'ünü üretmiş olacağız. Bütün sanayicilerimizi, üreticilerimizi ve girişimcilerimizi Türkiye'nin yerlileştirme şemsiyesinin altında toplanmaya davet ediyorum. Yüksek ve orta yüksek teknolojili dış ticaret açığımızı bu şemsiyenin altında kapatacağız. 134 milyar dolarlık sanayi ithalatımızın 105 milyar dolar seviyesindeki kısmını ülkemizde üretebilecek potansiyele ve kapasiteye sahibiz. Bu amaçla Yerlileştirme Yürütme Kurulu oluşturduk." dedi.

OSBÜK'ün en kısa sürede teşkilatlanmasını tamamlamasını istediğini belirten Özlü, şunları kaydetti:

"Nitelikli personel kadrosu ve bütçesiyle bütün OSB'leri kucaklamamız lazım. Her OSB'de en az 1 teknik kolej kurulmasını istiyoruz. Faaliyete geçen OSB'lerin en az yarısında, bir meslek yüksekokulu istiyoruz. OSB'lerdeki kamulaştırma altyapı maliyetleri için bir finans modeli geliştirelim... Faaliyete geçen her OSB'de, en az 1 kreş istiyoruz. OSB kurma işletme ve büyütme konusunda Türkiye'de ciddi bir know-how var, biz artık bunu ihraç etmeliyiz."

"Kadın istihdamında örnek olacağız"

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de Türkiye'nin geleceğinin nitelikli insan kaynağında olduğunu belirterek, OSB'lere teknik kolej kazandırma konusunu çalışmaya başladıklarını bildirdi. Hangi OSB'lerin öncelikli olarak teknik kolej kurabileceğini hazırladıkları raporla ortaya koyduklarını ifade eden Kütükcü, "OSB'lerimizin tamamına bu teknik kolejleri kazandırarak, camiamızın insan kaynağı problemini çözmeyi hedefliyoruz. OSB başkanlarımızdan da bu konuda bir kez daha destek istiyorum." diye konuştu.

Kütükcü, şu anda OSB'lerin 1 milyon 730 binin üzerinde doğrudan istihdam sağladığına dikkati çekerek, bu rakamın daha da artması gerektiğini vurguladı. Kadın istihdamı konusunda da örnek hale geleceklerinin altını çizen Kütükcü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarının destekleriyle OSB'lerde kreş kurulmasıyla ilgili ilk adımı attıklarını ve yakında "OSB'lerde Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Yaygınlaştırılması Protokolü"nü imzalayacaklarını kaydetti.

Türkiye'de yatırım ve üretim ortamı sürekli iyileştirilecekse ve ülke yeni başarı hikayelerini ortaya koyacaksa, OSB'lere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini dile getiren Kütükcü, "OSB'lerde yatırım ortamını iyileştirmek, Türkiye'de yatırım ortamını iyileştirmek demektir." ifadesini kullandı.

Kütükcü, OSBÜK'ün OSB'lere daha etkin ve kaliteli hizmet üretmesi için bütçeye ihtiyacı olduğunu söyledi. OSBÜK için yeni başarılara yelken açma vakti geldiğini belirten Kütükcü, OSB'leri nitelikli üretim bölgeleri haline getirerek Türkiye'yi kalkındırmak için çalışacaklarını bildirdi.