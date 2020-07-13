OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü: "Son 4 yılda 45 yeni OSB kuruldu" Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, bu yıl 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı olduğunu belirterek, "Bu süreçte Türkiye durmadı, üretti.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, bu yıl 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı olduğunu belirterek, "Bu süreçte Türkiye durmadı, üretti. Son 4 yılda ülkemizde 33 şehrimizde 45 yeni OSB kurularak tüzel kişilik kazandı ve OSB camiamız yaklaşık 150 bin kişiye istihdam oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Kütükcü, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz'da Türkiye'nin tarihinin en büyük ihanetiyle karşılaştığını ancak Türk milletinin büyük bir kararlılık ve vatan sevdasıyla bu ihaneti püskürttüğünü vurguladı.

Türkiye'nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri olarak bu ihaneti, milletin ve şehitlerin kahramanlıklarını unutmayacaklarını ifade eden Kütükcü, Türkiye'nin 81 şehrinde 341 OSB ile her zaman devletin ve milletin yanında olduklarının altını çizdi.

Kütükcü, hain darbe girişimiyle milletin bütün kazanımlarını ortadan kaldırmak isteyenlerin amaçlarına ulaşamadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgeleri olarak biz de bu süreçte tüm kararlılığımızla üretmeye devam ettik. Şehitlerimizin bize emaneti olan bu aziz vatanı daha müreffeh yarınlara ulaştırmak için, birlik ve beraberlik içinde var gücümüzle çalışıyoruz."

"OSB'lerdeki istihdam sayısı 2 milyonu aştı"

Bu yıl darbe girişiminin 4'üncü yılı olduğunu anımsatan Kütükcü, şöyle devam etti:

"Bu süreçte Türkiye durmadı, üretti. Son 4 yılda ülkemizde 33 şehrimizde 45 yeni OSB kurularak tüzel kişilik kazandı ve OSB camiamız yaklaşık 150 bin kişiye istihdam oluşturdu. OSB'lerimizdeki istihdam sayısı ilk defa bu yıl 2 milyonu aştı. Şu anda ülkemizde OSB olmayan hiçbir şehrimiz kalmadı. Tüm bu gelişmeler Türkiye'nin geleceğine duyulan güveni ortaya koyuyor. Biz tüm kararlılığımızla, bir an dahi gaflete düşmeden üretmeye, çalışmaya, ülkemizin sanayi üretimini geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA