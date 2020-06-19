OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü değerlendirme yaptı
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OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü değerlendirme yaptı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki işveren payının artırılmasını öngören düzenlemenin, sanayi üretimini tedirgin ettiğini belirtti.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü değerlendirme yaptı
19.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:16

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki işveren payının artırılmasını öngören düzenlemenin, sanayi üretimini tedirgin ettiğini belirtti.

Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada, kanun değişikliği hazırlığından vazgeçilmesini istedi.

Yeni normal dönemi ile OSB'lerde toparlanma sürecinin başladığını aktaran Kütükcü, İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki işverenlerin yükünü artıracak düzenlemenin, bu toparlanma sürecini ve sanayi üretimini frenleyeceğini ifade etti.

Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 34'ünü, istihdamının yüzde 36'sını gerçekleştiren organize sanayi bölgeleri olarak salgın sürecinde, sanayi üretimini ve istihdamı korumak için büyük mücadeleler verildiğine dikkati çeken Kütükcü, şunları kaydetti:

"Mücadelemize devletimizin verdiği desteklerle devam ediyoruz. Sürecin en başından bu yana organize sanayi bölgelerimizle birlikte 'Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam Et Türkiyem' şuuruyla hareket ediyoruz. OSB tarihimizde ilk defa 2 milyon istihdam rakamını aştık. Bununla da ülkemiz adına, OSB sanayicilerimiz adına gurur duyuyoruz. Ancak son dönemde kamuoyunda sıklıkla konuşulan İşsizlik Sigortası Fonu kesintilerinde işverenlerin payının artırılacağı, bu konuyla ilgili yeni kanun değişikliği hazırlığı yapıldığı yönündeki haberleri kaygıyla takip ediyoruz. İş dünyasının fona katkı payının artırılması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaralarının sarılmaya çalışıldığı, sanayi üretiminde yeni bir toparlanma sürecinin başladığı bu dönemde sanayi üretimine ve istihdama olumsuz yansıyacaktır. Sürecin en başından bu yana üretim kararlılığı gösteren devletimizden, bu konuda da aynı hassasiyeti göstermesini ve bu kanun hazırlığından vazgeçilmesini talep ediyoruz. Bu konudaki taleplerimizi de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ilettik."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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