OSBÜK ve TSE yetkilileri istişare toplantısında bir araya geldi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE), "TSE'nin Sanayicilere Yönelik Hizmetleri, OSB'lerde Yapılabilecek Muhtemel İşbirlikleri ve TSE'den Beklentiler" konulu istişare toplantısı düzenledi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE), "TSE'nin Sanayicilere Yönelik Hizmetleri, OSB'lerde Yapılabilecek Muhtemel İşbirlikleri ve TSE'den Beklentiler" konulu istişare toplantısı düzenledi.

OSBÜK'ten yapılan açıklamaya göre, toplantı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile TSE Başkanı Adem Şahin'in de katılımıyla çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, açılışta yaptığı konuşmada, kurumlar arası iş birliğinin ve koordinasyonun önemine işaret etti.

TSE'nin uluslararası standart geliştiren bir kurum haline gelmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Kütükcü, şunları ifade etti:

"Hepimizin hedefi, Türkiye'nin daha fazla üreterek, daha yüksek katma değer üreterek kalkınmasına, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir oyuncu haline gelmesine katkı vermek. Biz bu işi bir takım oyunu olarak görüyoruz. Kurumlarımızın her biri, bu takımın güçlü birer oyuncusu. Bu takımda OSBÜK olarak bizim görevimiz, ülkemizi OSB'lerimizle birlikte üretim sahasında güçlü tutmak. Bu bizim olmazsa olmazımız, vazgeçilmezimiz."

OSB'lere yönelik TSE eğitimleri başladı

Kütükcü, sanayi tesislerinin küresel rekabet güçlerinin artırılması için standartlar konusunun ve TSE ile yapılacak iş birliklerinin önemine dikkati çekerek, geçen ay TSE ile imzaladıkları protokolü anımsattı.

Protokol kapsamında, OSB'lere yönelik "TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi" eğitimlerinin başladığını belirten Kütükcü, "Eğitimler, OSB'lerimizin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Bu protokolün içeriğindeki belgelendirme, muayene ve gözetim, deney ve kalibrasyon gibi alanlarda iş birliklerimizi adım adım uygulamaya devam ederken yeni iş birlikleriyle ilgili çalışmalarımızı da TSE ile birlikte yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

"OSBÜK-OSB Yıldızları İlk 500 Araştırması"

Kütükcü, OSB'lerdeki sanayi tesislerine yönelik başlattıkları "OSBÜK-OSB Yıldızları İlk 500 Araştırması"nın devam ettiğini bildirdi ve toplantıya katılan OSB başkanlarından bölgelerindeki sanayi tesislerini bu araştırmaya katılmalarını teşvik etmelerini istedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Büyükdede ile TSE Başkanı Adem Şahin, OSB başkanları ve bölge müdürlerinin sorularını yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun