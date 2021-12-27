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OSBÜK, AFAD ile protokol kapsamında 600 bine yakın OSB çalışanına afet eğitimi verdi

OSBÜK, AFAD ile protokol kapsamında 600 bine yakın OSB çalışanına afet eğitimi verdi
AA / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile imzaladıkları protokol kapsamında bu yıl organize sanayi bölgelerinde (OSB) 600 bine yakın çalışana eğitim verdiklerini belirterek, "OSB'lerimizin tamamını afetlere daha...

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ile imzaladıkları protokol kapsamında bu yıl organize sanayi bölgelerinde ( Osb ) 600 bine yakın çalışana eğitim verdiklerini belirterek, " Osb'lerimizin tamamını afetlere daha hazır hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kütükcü, yazılı açıklamasında, OSBÜK'ün Türk sanayisinin lokomotifi Osb'leri olası afetlere karşı hazırlamaya devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'de 67 bin işletmeye ev sahipliği yapan Osb'lerin 2 milyon 200 binin üzerinde kişiye de doğrudan istihdam sağladığını vurgulayan Kütükcü, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sanayi üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştiren Osb'lerimizdeki çalışanların ve tesislerin güvenliği son derece önemli. OSBÜK olarak burada özellikle 81 ilimizdeki Osb'lerimizde çalışan kardeşlerimizin afet bilincinin artırılması, afet ve acil durumlarında neler yapılacağının doğru bir şekilde öğrenilmesi konusunu çok önemsiyoruz. Bunun için bu yılın haziran ayında, Osb'lerimizin afet farkındalık ve bilinçlerini artırmak amacıyla AFAD ile bir protokol imzalamıştık. Bu protokol kapsamında 6 ay gibi kısa bir sürede 600 bine yakın OSB çalışanımızın eğitimlerini tamamladık. Önümüzdeki dönemde de bu eğitim ve çalışmalarımıza aralıksız devam ederek, OSB'lerimizin tamamını afetlere daha hazır hale getirmeyi hedefliyoruz."

OSBÜK, AFAD ile protokol kapsamında 600 bine yakın OSB çalışanına afet eğitimi verdi

OSBÜK, AFAD ile protokol kapsamında 600 bine yakın OSB çalışanına afet eğitimi verdi

OSBÜK, AFAD ile protokol kapsamında 600 bine yakın OSB çalışanına afet eğitimi verdi

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AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri

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