OSBÜK Başkanı Kütükcü OSB çalışanlarına aşı çağrısı yaptı Açıklaması
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OSBÜK Başkanı Kütükcü OSB çalışanlarına aşı çağrısı yaptı Açıklaması

OSBÜK Başkanı Kütükcü OSB çalışanlarına aşı çağrısı yaptı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinde (OSB) yerinde aşı uygulamasına geçilmesinin son derece önemli bir karar olduğunu belirterek, "81 ilimizdeki OSB'lerde çalışan bütün kardeşlerimizi aşılarını yaptırmaya davet ediyorum.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinde (OSB) yerinde aşı uygulamasına geçilmesinin son derece önemli bir karar olduğunu belirterek, "81 ilimizdeki OSB'lerde çalışan bütün kardeşlerimizi aşılarını yaptırmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kütükcü, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu OSB'lerde yerinde aşı uygulamasına geçilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu bölgelerin Türkiye'nin sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştirdiğini ve ülkedeki 353 OSB'de 2 milyonun üzerinde kişinin üretim yaptığını vurgulayan Kütükcü, şunları kaydetti:

"Üretime doğrudan eli değen OSB çalışanlarımızın taleplerimiz doğrultusunda yerinde aşılanması son derece önemli bir karar. Bu karar OSB'lerimizin üretim motivasyonunu daha da artıracaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 81 ilimizdeki OSB'lerde çalışan bütün kardeşlerimizi de aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. İnşallah devlet-millet el ele vererek pandemi sürecini de birlikte atlatmayı başaracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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OSBÜK Başkanı Kütükcü OSB çalışanlarına aşı çağrısı yaptı Açıklaması - Haberler Ekonomi
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