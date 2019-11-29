OSBÜK Başkanı Kütükcü: "Marmara'daki OSB'lerde 828 bin 841 kişi çalışıyor"

29.11.2019 13:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:33

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, "Ülkemizdeki tüm organize sanayi bölgelerimizde istihdam edilen yaklaşık 1 milyon 931 bin kişinin yüzde 43'ü, yani 828 bin 841 kişi Marmara Bölgesi'ndeki OSB'lerimizdedir." dedi.

Kütükcü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son birkaç gündür Marmara Bölgesi'ndeki organize sanayi bölgelerini ve başkanlarını ziyaret ettiğini söyledi.

Bu ziyaretlerde organize sanayi bölgeleri ve Marmara Bölgesi'nin Türk sanayisinin kalbini oluşturduğunu gördüğünü belirten Kütükcü, "Hedefimiz, bugün olduğu gibi sorunlara çözüm üretmek, organize sanayi bölgelerimizin ve Türk sanayisinin geleceğini birlikte, ortak akılla kurgulamak. Çünkü biz inanıyoruz ki birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bu dönem OSBÜK'ün kurumsal yapısını da bu felsefeyle inşa ediyoruz." diye konuştu.

Kütükcü, temmuz ayında gerçekleştirdikleri genel kurulda Yüksek Koordinasyon Kurulu oluşturduklarını ve kurulun çalışmalara başladığını dile getirdi.

Yüksek Koordinasyon Kurulu'nda başkan yardımcısı dahil 3 üyenin Marmara Bölgesi'ndeki organize sanayi bölgelerinden olduğuna işaret eden Kütükcü, "Yine 15 kişilik yönetim kurulumuzun 5'i ve 2 kişilik denetim kurulumuzun biri Marmara Bölgesi'ndeki organize sanayi bölgelerimizden oluşuyor." ifadesini kullandı.

"İhracatın yüzde 65'ini Marmara Bölgemiz gerçekleştirdi"

Marmara Bölgesi'nin üretim tecrübesinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Kütükcü, şunları kaydetti:

"Çünkü bu bölge, sanayicilik ve üretim kültürü, lojistik avantajları, inovatif liderliği ile Türkiye'nin küresel rekabet zincirindeki en güçlü halkası. Marmara Bölgesi olmadan bu bölgedeki organize sanayi bölgelerimiz olmadan, Türkiye'nin küresel hedeflerine ulaşması mümkün değil. Ülkemizin ilk 10 aydaki 137 milyar dolarlık ihracatının yüzde 65'ini Marmara Bölgemiz gerçekleştirdi. Bu ihracatta bölgedeki 11 şehrimizdeki organize sanayi bölgelerimizin katkısı çok yüksek. Yine bu bölgedeki OSB'lerimizde 6 bine yakın fabrika üretim yapıyor."

Kütükçü, Marmara Bölgesi'ndeki organize sanayi bölgelerinin tam bir istihdam kaynağı haline geldiğini ifade ederek, "Ülkemizdeki tüm organize sanayi bölgelerimizde istihdam edilen yaklaşık 1 milyon 931 bin kişinin yüzde 43'ü, yani 828 bin 841 kişi Marmara Bölgesi'ndeki OSB'lerimizdedir." dedi.

"Mevcut sanayi alanımızı en az 10 kat artırmak durumundayız"

Özellikle son dönemde üzülerek bazı şeylere şahit olduklarını söyleyen Kütükcü, şunları ifade etti:

"Türk sanayisinde böylesine önemli bir yeri olan Marmara Havzası, sanayi üretimi ile çevre arasında adeta bir tercihe zorlanıyor. Bu kesinlikle yanlış. Biz yatırım yapmak isteyen sanayicilerimize, yeni sanayi alanı üretemezsek nasıl kalkınacağız? Nasıl büyüyeceğiz? Ülkemizde sanayi için ayrılan alan, toplam alanın binde 3'ü seviyelerinde. Bu oran Fransa'da yüzde 2,5, Almanya'da yüzde 4,5. Ülke olarak biz de Marmara Bölgesi başta olmak üzere ihtiyaç olan bölgelerde yeni planlı sanayi alanları üreterek, hızla Almanya, Fransa örneğindeki oranlara taşımak zorundayız. Yani, mevcut sanayi alanımızı en az 10 kat artırmak durumundayız. Tabii ki bu alanları açarken ve buralarda üretim yaparken çevreyi korumak hepimizin boynunun borcu. Türkiye artık çevreyi koruyarak, sanayileşmesini başarabilecek bir potansiyele sahiptir. "

Kütükcü, şehit askerlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Kaynak: AA