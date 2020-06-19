OSBÜK Başkanı Kütükcü: "İşsizlik Sigortası Fonu düzenlemesi sanayi üretimini tedirgin ediyor" Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki işveren payının artırılmasını öngören düzenlemenin sanayicileri tedirgin ettiğini belirterek, kanun değişikliği hazırlığından vazgeçilmesini istedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki işveren payının artırılmasını öngören düzenlemenin sanayicileri tedirgin ettiğini belirterek, kanun değişikliği hazırlığından vazgeçilmesini istedi.

İş dünyasının yaklaşık üç aydır pandemi sürecinin etkisiyle büyük kayıplar yaşadığını, ancak yeni normal dönemi ile birlikte OSB'lerde toparlanma sürecinin başladığını ifade eden OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, İşsizlik Sigortası Fonu'nda işverenlerin yükünü artıracak düzenlemenin bu toparlanma sürecini ve sanayi üretimini frenleyeceğinin altını çizdi. Kütükcü, iş dünyasının pandemi sürecinde sağlıklı ve güvenli üretim mücadelesinin devam ettiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 34'ünü, istihdamının yüzde 36'sını gerçekleştiren organize sanayi bölgeleri olarak pandemi sürecinde sanayi üretimini ve istihdamı korumak için büyük mücadeleler verdik. Mücadelemize devletimizin verdiği desteklerle birlikte devam ediyoruz. Sürecin en başından bu yana organize sanayi bölgelerimizle birlikte 'Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam Et Türkiyem' şuuruyla hareket ediyoruz. Organize sanayi bölgeleri olarak pandemi döneminde sanayi üretiminde derin kayıplar yaşadık, elektrik tüketimlerimiz düştü ancak istihdamımızı korumayı başardık. OSB tarihimizde ilk defa 2 milyon istihdam rakamını aştık. Bununla da ülkemiz adına, OSB, sanayicilerimiz adına gurur duyuyoruz. Ancak son dönemde kamuoyunda sıklıkla konuşulan İşsizlik Sigortası Fonu kesintilerinde işverenlerin payının artırılacağı, bu konuyla ilgili yeni kanun değişikliği hazırlığı yapıldığı yönündeki haberleri kaygıyla, tedirginlikle takip ediyoruz. İş dünyasının fona katkı payının artırılması, Covid-19 salgınının yaralarının sarılmayı çalışıldığı, sanayi üretiminde yeni bir toparlanma sürecinin başladığı bu dönemde sanayi üretimine ve istihdama olumsuz yansıyacaktır. Sürecin en başından bu yana üretim kararlılığı gösteren devletimizden bu konuda da aynı hassasiyeti göstermesini ve bu kanun hazırlığından vazgeçilmesini talep ediyoruz. Bu konudaki taleplerimizi de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ilettik." - ANKARA

Kaynak: İHA