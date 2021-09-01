OSBÜK Başkanı Kütükcü: Ekonomide yüzde 21,7'lik büyüme memnuniyet verici
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OSBÜK Başkanı Kütükcü: Ekonomide yüzde 21,7'lik büyüme memnuniyet verici

OSBÜK Başkanı Kütükcü: Ekonomide yüzde 21,7'lik büyüme memnuniyet verici
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyümeyle ilgili "Pandemi koşullarına ve artan maliyetlere rağmen yakaladığımız bu büyüme son...

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyümeyle ilgili "Pandemi koşullarına ve artan maliyetlere rağmen yakaladığımız bu büyüme son derece memnuniyet verici" dedi.

TÜİK, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme gerçekleştiğini açıkladı.  Büyüme rakamlarını değerlendiren OSBÜK Başkana Memiş Kütükcü, yılın ikinci çeyreğinde gösterilen yüzde 21,7'lik büyüme performansında yatırımların ve net ihracatın katkısına dikkat çekti.

"YATIRIM KARARLILIĞINI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

 Kütükcü konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi koşullarına ve artan maliyetlere rağmen yakaladığımız bu büyüme son derece memnuniyet verici. Büyümeye yatırımların verdiği 5.4 puanlık katkı, net ihracattan gelen 6.9'luk katkı ve makine teçhizat yatırımlarında yaşanan yüzde 35,2'lik artış, ülkemizin yatırım ve üretim kararlılığının en zor şartlar altında dahi devam ettiğini göstermesi açısından çok kıymetli. Bu kararlılığı ve yatırım iştahını mutlaka korumak, geliştirmek zorundayız." 

Türkiye ekonomisinin ve sanayinin büyümesine katkı veren bütün sanayicileri ve çalışanlarını kutlayan Kütükcü, büyümenin üretime ve ihracata dayalı olmasının geleceğe dair umut verdiğini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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