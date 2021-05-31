Başkan Kütükcü: "Sanayi üretimi büyümenin lokomotifi oldu"
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Başkan Kütükcü: "Sanayi üretimi büyümenin lokomotifi oldu"

Başkan Kütükcü: 'Sanayi üretimi büyümenin lokomotifi oldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye ekonomisi 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 büyüdü.

Türkiye ekonomisi 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 büyüdü. Büyüme rakamlarını değerlendiren Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, büyümenin lokomotifinin sanayi üretimi olduğunu vurgulayarak, "İş dünyamızı, sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, kutluyorum" dedi.

Başkan Kütükcü, ekonomideki tüm zor koşullara rağmen özel sektörün dinamizmi ve üreten sanayi alt yapısıyla Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde de büyümeyi başardığının altını çizerek, "Bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik büyüme, beklentilerimizin bir miktar üzerinde geldi. Bu son derece memnuniyet verici. Ayrıca yine ilk çeyrekte, sanayinin yüzde 11.7, imalat sanayinin ise yüzde 12.2 büyüdüğünü görüyoruz. Bu dönemde büyümeye, yatırımların katkısı yüzde 2.9, ihracatın katkısı ise yüzde 1.1 oldu. Tüm bu oranlar, sanayi üretiminin ülkemizin büyümesinde lokomotif olduğunu gösteriyor" dedi.

"Yatırım iştahı devam ediyor"

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de makine ve teçhizat yatırımının yüzde 30.5 arttığını hatırlatan Kütükcü, bu oranın Türkiye'de yatırım iştahının devam ettiğini göstermesi açısında önemli olduğunu kaydetti. Açıklamasında yakalanan büyüme ivmesinin ve yatırım iştahının sürdürülebilirliğini sağlamanın çok kıymetli olduğunun altını çizen Kütükcü, şunları söyledi: "Türkiye, pandemi süreci ile birlikte küresel tedarik zincirlerine eklemlenmiş durumda. Yatırımlar ve sanayi üretimi tarafında moral verici olan bu sürecin devam etmesi için, makro ekonomik verilerin üretim hayatını daha fazla desteklemesine ihtiyacımız var. Özellikle yüksek faiz, kurdaki dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve maliyet artışları sanayi üretimini zorlamaya devam ediyor. Bu kalemlerde gerçekleşecek her iyileşme, sanayi üretimine güç verecektir. Ayrıca pandemi sürecinde ülkemizin aşılamada gösterdiği performansın devam etmesi de, üretim hayatımıza, ekonomik performansımıza olumlu yansıyacaktır." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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