Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Aykut Pekmez Başkanlığında Valilik Makamında yapıldı.

Toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş ve OSB Bölge Müdürü Ayhan Ermiş katıldı. Gündemdeki konuları görüşen OSB yönetim kurulu yatırımcıların taleplerini değerlendirdi. 3. Genişleme alanında yürütülen çalışmalar ile yapılacak yatırım planlamalarının istişare edildi. Toplantı sonunda açıklamada bulunan Vali Aykut Pekmez; OSB'nin mevcut durumu ve ilave genişleme alanında yapılacak çalışmaları titizlikle takip ettiklerini söyledi. Yatırımcıların ilettiği sorunlar ve eksikliklerin giderilmesi için gayret gösterdiklerini kaydeden Vali Pekmez; el birliği içerisinde Aksaray'ın her alanda daha da gelişmesi için gayret gösterdiklerini belirtti. - AKSARAY