OSB yolunda sona gelindi
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OSB yolunda sona gelindi

OSB yolunda sona gelindi
Habermetre - Haberler | Toplum

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, göreve gelir gelmez şehir ve OSB için çok önemli bir hale gelen yol sorununu çözmek için başlattığı çalışmalarda sona gelindi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, göreve gelir gelmez şehir ve OSB için çok önemli bir hale gelen yol sorununu çözmek için başlattığı çalışmalarda sona gelindi. 100 bin kişinin rahat bir şekilde ulaşımını sağlayacak 4 şeritli alternatif yol, kısa zamanda hizmete açılacak.

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlayacağı düşünülen Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ne (BALOSB) giden yolun şu anda yaklaşık 13 bin olan çalışan sayısını kaldıramaması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, göreve geldiği 2019'da projelerini hazırlatarak çalışmaları başlattı. Organize Sanayi Bölgesi yolunda yaşanan trafik sıkışıklığına son verecek 3 bin 100 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şeritli yolun yapım çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor. Kısa sürede tamamlanacak olan yol sayesinde; Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi ve Pamuklu Dokuma Fabrikası'nın yanındaki tren makasında yaşanan trafik sıkışıklığı giderilecek.

100 BİN KİŞİ KAPASİTESİNİ RAHATLIKLA KARŞILAYACAK

Dokuma Kavşağı'ndan başlayan yol; Atatürk Şehir Hastanesi, Limak Çimento, Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı arka kısmından geçerek Kesirven yolundan OSB'ye bağlanıyor. Çalışmalarının tamamlanmasının ardından Balıkesir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), yeni yolu servis yolu ilan ederek Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi'ndeki hususi araç trafiğini de rahatlatmış olacak ve alternatif yol 100 bin kapasiteyi rahatlıkla karşılayabilecek. Kamyon ve TIR'ların da batı çevre yolunu kullanması üzerine OSB'de yoğunlaşan trafik minimuma indirilmiş olacak.

"ŞEHRİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"

Alandaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel Yılmaz, kısa sürede hizmete açılacak olan alternatif yolun, şehir trafiğini oldukça rahatlatacağını söyleyerek "Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Balıkesir'i sadece bugüne değil, geleceğe hazırlıyoruz. Alternatif yolumuzu 100 bin kişi kapasiteli olarak yapıyoruz ki uzun yıllar şehrin ihtiyacını karşılasın. Şehrin dört bir yanında yol yapım ve onarım çalışmalarımız sürüyor. Hemşehrilerimiz merak etmesin; şehir merkezimiz, kırsal mahalle yollarımız ve tüm ilçelerimizde ihtiyaç duyulan her yere ulaşacağız. " diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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