Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfalt çalışması tamamlanan OSB yolunda refüj düzenleme çalışması yapıldı.

Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Gülbeyaz Konutları güzergahında bulunan Karapınar Caddesinde daha önce yol genişletme ve asfalt çalışması yapan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun şekilde kullanılan yolda refüj çalışması yaptı.

Türkiye Petrolleri ve OSB'den dolayı yoğun bir şekilde kullanılan yolun bir an önce hizmete açılması için çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Adıyaman Belediyesi yetkilileri, refüj çalışmasının da tamamlanması ile yolun çok kullanışlı olacağını belirtti.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren bölge sakinleri ise Adıyaman Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. - ADIYAMAN