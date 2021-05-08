OSB Teknik Koleji Turkuaz Seramik ile yeniden anlaştı

Turkuaz Seramik, yeni sezon öncesi OSB Teknik Koleji'nin yeniden isim ve forma sponsoru oldu.

Turkuaz Seramik, yeni sezon öncesi OSB Teknik Koleji'nin yeniden isim ve forma sponsoru oldu.

2021-2022 sezonunda SigortaShop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan OSB Teknik Koleji'nde hareketlilik devam ediyor. Yeni sezonda 1.Ligde ikinci sezonunu yaşayacak olan Turuncu-Siyahlılar yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. İlk sezonunda takıma hem isim hem de forma sponsoru olan Turkuaz Seramik ile yeni sezon önce yapılan anlaşma ile yeniden anlaşıldı.

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ülkemizin önde gelen vitrifiye üreticilerinden "Turkuaz Seramik" Türk sporuna hizmet etme gayesiyle, SigortaShop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden voleybol A takımımıza yeniden isim ve forma sponsoru oldu. "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak" nihai hedefiyle bu topraklarda doğup dünyanın 60 ülkesinde aranan Turkuaz Seramik'e sponsorluk desteği ile okulumuza, kulübümüze ve şehrimizin temsiline verdiği katkıyı sürdürdüğü için teşekkür ediyoruz. Orta ve uzun vadeli planı, hedefi ile beklentileri olan ve buna uygun adımları atmakta istekli kulüplerin çok daha farklı yerlere geleceğini, daha büyük başarılara imza atacağını; kısa vadeli bütçelerle parlayıp sönen başarılar değil, kalıcı, alt yapısıyla hem kulübüne hem de ülkesine faydalı olacak kulüplerin önünün açılacağının bilincindeyiz. Bunu da Kayseri OSB Teknik Koleji GSK ve Turkuaz Seramik iş birliğiyle fırsata dönüştürmek istiyoruz. Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü'nün daima büyük başarılara imza atma gayreti içinde olacağını kamuoyuna saygılarımızla duyururuz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı