OSB Teknik Koleji transferlere başladı

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 2021-2022 sezonu öncesi transfer çalışmalarına başladı.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 2021-2022 sezonu öncesi transfer çalışmalarına başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1.Liginde yoluna devam edecek olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji yeni sezon öncesi iç transferde Ünzile Nur Cansız ile yeniden anlaştı. 1.81 boyundaki 1999 doğumlu orta oyuncu Ünzile Nur Cansız yeni sezonda da Turuncu-Siyahlı formayı giyecek.

Yuvada kaldığı için çok mutlu olduğunu belirten Ünzile Nur Cansız, "Burada başarılı bir sezon geçirdim, sıcak bir aile. Yuvada kaldığım için çok mutluyum. Bu şehre şampiyonluk yaşatmak istiyoruz, her şey çok güzel olacak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı