OSB Teknik Koleji Play-Off'a ilerliyor

Osb Teknik Koleji Gençlik Spor Kulübü, Play-Off yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden OSB Teknik Koleji ligin 15. haftasında ertelenen Numune Gençlikspor 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. OSB Teknik Koleji Gençlik Spor Kulübünden yapılan paylaşımda, "Sultanlarımız, erteleme maçında Nevşehir'de Numune Gençlikspor Kulübünün misafiri oldu. Baştan sona çekişme içinde geçen maçı final setinde kazanmayı bilen takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz. Sporun rakiple güzel olduğunun bilinciyle Numune Gençlikspor takımını mücadelesinden ötürü kutluyor, önümüzdeki maçlarda başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor