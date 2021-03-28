OSB Teknik Koleji evinde kaybetti

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji evinde oynadığı maçta Sigorta Shop Kaleci Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji evinde oynadığı maçta Sigorta Shop Kaleci Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 21.haftasında evinde Sigorta Shop Kalecik Belediyespor'u konuk etti.

Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada 1. seti konuk ekip 17-25 kazanarak 1-0 öne geçti. 2. Seti yine konuk ekip Sigorta Shop Kalecik Belediyespor 10-25 kazanarak skoru 2-0 yaptı. 3. seti ev sahibi ekip Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 25-20 kazanarak skoru 2-1 yaptı. Son seti 16-25 kazanan Sigorta Shop Kalecik Belediyespor sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrıldı. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji aldığı bu mağlubiyetle üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Turuncu-Siyahlılar sezonun son maçında deplasmanda Adam Voleybol takımı ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı