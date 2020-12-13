OSB Teknik Koleji deplasmanda kaybetti
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 10.haftasını mağlubiyetle kapattı.
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 10.haftasını mağlubiyetle kapattı.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 10.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Sigorta Shop Kaleci Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.
Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında etkisiz kalan Kayseri ekibi, ilk seti 25-20 kaybetti. İkinci sette rakibine 25-17'lik sonuçla boyun eğen OSB Teknik Kolejispor son seti de 25-18 tamamlayarak müsabakayı 3-0 kaybetti.
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji üst üste ikinci mağlubiyetini alırken ligdeki 4. kez yenildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı