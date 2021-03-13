OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji bu sezon ligdeki yedinci galibiyetini aldı. Turuncu-Siyahlılar üst üste üçüncü galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 19.haftasını galibiyetle kapattı. Turuncu-Siyah takım, evinde oynadığı maçta güçlü rakibi Nevşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Bu sonuçla ligdeki yedinci galibiyetini alan OSB Teknik Koleji puanını 20 yaptı. 17 maçta 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Turuncu Siyahlılar, ligin 20.haftasında deplasmanda TED Ankara Kolejliler takımı ile karşı karşıya gelecek.

OSB Teknik Koleji'nin bu sezon kazandığı maçlar şu şekilde;

2.Hafta Numune Gençlik-OSB Teknik Koleji 0-3

5.Hafta OSB Teknik Koleji-Sakarya Voleybol 3-1

6.Hafta Antalyaspor-OSB Teknik Koleji 1-3

13.Hafta OSB Teknik Koleji- Numune Gençlik 3-0

17.Hafta OSB Teknik Koleji-Antalyaspor 3-0

18.Hafta Çukurova Belediyespor-OSB Teknik Koleji 2-3

19.Hafta OSB Teknik Koleji -Nevşehir Belediyespor 3-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı