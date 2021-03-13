OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü

13.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:50
OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji bu sezon ligdeki yedinci galibiyetini aldı.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji bu sezon ligdeki yedinci galibiyetini aldı. Turuncu-Siyahlılar üst üste üçüncü galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 19.haftasını galibiyetle kapattı. Turuncu-Siyah takım, evinde oynadığı maçta güçlü rakibi Nevşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Bu sonuçla ligdeki yedinci galibiyetini alan OSB Teknik Koleji puanını 20 yaptı. 17 maçta 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Turuncu Siyahlılar, ligin 20.haftasında deplasmanda TED Ankara Kolejliler takımı ile karşı karşıya gelecek.

OSB Teknik Koleji'nin bu sezon kazandığı maçlar şu şekilde;

2.Hafta Numune Gençlik-OSB Teknik Koleji 0-3

5.Hafta OSB Teknik Koleji-Sakarya Voleybol 3-1

6.Hafta Antalyaspor-OSB Teknik Koleji 1-3

13.Hafta OSB Teknik Koleji- Numune Gençlik 3-0

17.Hafta OSB Teknik Koleji-Antalyaspor 3-0

18.Hafta Çukurova Belediyespor-OSB Teknik Koleji 2-3

19.Hafta OSB Teknik Koleji -Nevşehir Belediyespor 3-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ümit Özdağ Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Yılmaz Pelin Öztekin
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Şansalan Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 14:52:27. #1.15#
title