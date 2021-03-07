OSB Teknik Koleji 6.galibiyetini aldı
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji bu sezon ligdeki altıncı galibiyetini aldı.
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji bu sezon ligdeki altıncı galibiyetini aldı. Turuncu-Siyahlılar üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 18.haftasını galibiyetle kapattı. Turuncu-Siyah takım, deplasmanda oynadığı maçta Çukurova Belediyespor"u 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Bu sonuçla ligdeki altıncı galibiyetini alan OSB Teknik Koleji puanını 18 yaptı. 16 maçta 6 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Turuncu Siyahlılar, ligin 19.haftasında evinde Nevşehir Belediyespor takımı ile karşı karşıya gelecek. OSB Teknik Koleji'nin bu sezon kazandığı maçlar şu şekilde;
2.Hafta Numune Gençlik-OSB Teknik Koleji 0-3
5.Hafta OSB Teknik Koleji-Sakarya Voleybol 3-1
6.Hafta Antalyaspor-OSB Teknik Koleji 1-3
13.Hafta OSB Teknik Koleji- Numune Gençlik 3-0
17.Hafta OSB Teknik Koleji-Antalyaspor 3-0
18.Hafta Çukurova Belediyespor-OSB Teknik Koleji 2-2 - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı