Osb'nin Dış Ticaret İstihbarat Merkezi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nde görevli uzmanların hedef pazar tespiti, firma istihbaratı, detaylı pazar ve mevzuat bilgisinin sağlanması gibi birçok konuda hizmet verdiğini belirtti.

Nursaçan yaptığı yazılı açıklamada, dış ticaretin ülkeler arasında yapılan mal ve hizmet alım satım işlerinin tamamı olduğunu hatırlattı.

Sanayicilere ve şehrin ekonomisine katkı sağlamak için kurulan Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi hakkında bilgi veren Nursaçan, şunları kaydetti:

"Küresel düzeyde rekabet her geçen gün hızla artıyor. Hiper rekabet ortamının yaşandığı günümüzde sanayiciler doğru zamanda ve yerinde hamleler yapmaya mecburlar. İhracatta hedef pazar seçimi yapıldıktan sonra rakip firmaların tespiti ve potansiyel müşterinin belirlenmesi önemli bir adım. Firmaların fırsat sunan pazarları tespit edebilmeleri ve yeni müşterilere ulaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdüren söz konusu merkezimiz hizmet kalitesi bakımından Türkiye'deki 327 OSB arasında önemli ve ayrı bir yere sahip. Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nde görevli uzmanlarımız, hedef pazar tespiti, firma istihbaratı, detaylı pazar ve mevzuat bilgisinin sağlanması gibi birçok konuda hizmet veriyor."