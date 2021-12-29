OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı Vali BİLGİN'in başkanlığında gerçekleştirildi… - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı Vali BİLGİN'in başkanlığında gerçekleştirildi…

OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı Vali BİLGİN'in başkanlığında gerçekleştirildi…
Habermetre - Haberler | Toplum

OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı Vali BİLGİN'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Osb Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı Vali BİLGİN'in başkanlığında gerçekleştirildi…

Osb Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı 28 Aralık 2021 Salı günü Valimiz Sayın Osman BİLGİN başkanlığında OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Valilik Atatürk Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Vali BİLGİN'in başkanlığında OSB Müteşebbis ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title