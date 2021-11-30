OSB müteşebbis heyeti toplandı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı yapıldı.

Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısında gelinin son aşama, ele alındı. Vali Recep Soytürk, yaptığı açıklamada, Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyet toplantısının ilgili kurum ve kuruluşlar ile Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren şirket temsilcilerinin katılımıyla yapıldığını ifade ederek, " Toplantıda gündeme ilişkin konularla ilgili olarak görüş ve değerlendirmeler doğrultusunda kararlar alındı" ifadesini kulland. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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