OSB'lere 'pandemi' morali
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OSB'lere 'pandemi' morali

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lere yönelik Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle ilgili düzenlemelerin pandemi sürecinde kapasite düşüşleri yaşayan OSB'lerdeki toparlanma sürecini destekleyeceğini söyledi.

OSB'lere 'pandemi' morali
03.07.2020 16:16 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:20

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lere yönelik Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle ilgili düzenlemelerin pandemi sürecinde kapasite düşüşleri yaşayan OSB'lerdeki toparlanma sürecini destekleyeceğini söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan, 'OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ve yeni 'EPDK kararları' ile organize sanayi bölgelerinde önemli değişiklik ve düzenlemeler yapıldı. Düzenlemelere göre OSB'lerde faiz desteği için asgari yatırım tutarı şartı kaldırıldı, yatırıma başlama süresi 2 yıla çıkarıldı, OSB'lerde TEİAŞ sistem kullanım ve işletim bedelleri üzerinde yüzde 76'yı bulan indirimler yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı düzenlemeyi değerlendiren Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, düzenlemelerin pandemi sürecinde kapasite düşüşleri yaşayan OSB'lerdeki toparlanma sürecini destekleyeceğini söyledi. Kütükcü, düzenlemeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e teşekkür etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçen düzenlemelerin OSBÜK'ün taleplerini kapsadığını vurgulayan Kütükcü,"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan OSB'lerimiz adına talep ettiğimiz pek çok değişiklik bu yönetmelik değişikliği ile hayata geçmiş oldu. Yeni OSB uygulama yönetmeliği, Covid-19 salgını dolayısıyla yatırımlarda yaşanan gecikmelerden dolayı, yatırımcıya OSB yönetimi ve bakanlık tarafından ek süre uzatımı verilmesine imkan tanıyor. OSB yönetim kurulu, yapı ruhsatı alamayan yatırımcılara ilave 6 ay süre verebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise, OSB yönetim kurulu tarafından verilen ilave süreler içinde de yatırımını tamamlayamayanlara bir yıl ilave ek süreye ek olarak, bir yıl daha süre verebilecek" şeklinde konuştu.Kütükcü, "Yeni düzenlemeyle birlikte, OSB'lerin bakanlıktan izin alarak kuracakları anonim şirketlerin, OSB içindeki parsellerin üst yapılı/üst yapısız alım, satım, kiralama ve üst hakkı tesis edilmesi işlemlerini gerçekleştirebilmesine imkan tanındı. Bu düzenlemeyle yatırımcıların kaynaklarını gayrimenkul ve inşaat yerine, üretim ve işletme süreçlerine tahsis edebilmesi için OSB içinde üst yapılı veya üst yapısız sanayi alanlarına kiralama ve üst hakkı gibi alternatif yöntemlerle ulaşmasını sağlamak, özellikle yabancı yatırımcının ihtiyaç duyduğu koşullarda sanayi üretim alanlarını geliştirerek yabancı sermayeyi ülkeye çekmek amaçlanıyor. Ayrıca COVID-19 salgını dolayısıyla OSB ve OSBÜK genel kurulları ertelendiğinden, genel kurulların yılın ilk 6 ayı içinde düzenlenmesine ilişkin hükümler, toplantıların yıl içinde herhangi bir zamanda yapılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi. OSB tüzel kişiliklerini ve OSB'lerimizde üretim yapan 35 binin üzerindeki işletmemizi rahatlatacak tüm bu düzenlemeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a camiamız adına teşekkür ediyorum" dedi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni EPDK kararlarına da değinen Kütükcü, şunları söyledi: "EPDK, OSBÜK olarak bizim de taleplerimiz arasında yer alan TEİAŞ sistem kullanım ve işletim bedelleri üzerinde düzenleme yaptı. Resmi Gazetede yayımlanan yeni EPDK kararlarına göre, OSB'lerimizde tüketim için belirlenen sistem kullanım bedellerinde bütün tarife bölgeleri için yüzde 13, sistem işletim bedelleri için ise yine bütün tarife bölgelerinde yüzde 76 indirime gidildi. Sanayicimizin enerji maliyetlerindeki ağır yükünü hafifletecek bu düzenleme için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ve EPDK'ya teşekkür ediyorum" dedi. 

 


Kaynak: DHA

Manşet

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