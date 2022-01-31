OSB'lerde Enerji Kesintisi Endişesi - Haberler
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OSB'lerde Enerji Kesintisi Endişesi

DailyMotion.com - Güncel
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İran'ın doğalgaz kesintisi yapması nedeniyle, organize sanayi bölgelerinde elektrik kısıtlamasına gidilmesi ve üretimin durması sanayicileri tedirgin ediyor.

İran'ın doğalgaz kesintisi yapması nedeniyle, organize sanayi bölgelerinde elektrik kısıtlamasına gidilmesi ve üretimin durması sanayicileri tedirgin ediyor. Diyarbakır'da yaklaşık 300 fabrikanın bulunduğu OSB'de üç gündür üretim yapılmıyor. Gaziantep'te ise sanayiciler enerji krizinin ihracatı etkilemeden çözülmesini bekliyor

DailyMotion.com - Güncel

Doğalgaz, Enerji, İran, OSB, Güncel, Haber

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