OSB'ler için elektrik dağıtım bedelleri belirlendi
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OSB'ler için elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

25.11.2020 22:29 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:32
OSB'ler için elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye genelinde faaliyette bulunan 181 organize sanayi bölgesi (OSB) için yeni elektrik dağıtım bedellerini belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye genelinde faaliyette bulunan 181 organize sanayi bölgesi (OSB) için yeni elektrik dağıtım bedellerini belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 181 OSB için gelecek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri yeniden belirlendi.

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Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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