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OSB'ler için elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye genelinde faaliyette bulunan 174 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yeni elektrik dağıtım bedellerini belirledi.

11.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:26
OSB'ler için elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

(EPDK), genelinde faaliyette bulunan 174 () için yeni elektrik dağıtım bedellerini belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 174 OSB için gelecek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri yeniden belirlendi.

Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.

Kaynak: AA
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