OSB-Kayapınar yolu genişletildi Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi ile Kayapınar Mahallesi arasındaki hatta 7 kilometrelik güzergahta yol yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi ile Kayapınar Mahallesi arasındaki hatta 7 kilometrelik güzergahta yol yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Kamyon Garajı olarak adlandırılan bölgedeki yolu imara uygun hale getirmek için 30 metreye kadar genişleten Büyükşehir Belediyesi, sıcak asfalt uygulaması, beton yol yapımı, orta refüj aydınlatmaları ile önemli bir yolu daha hizmete geçirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut ile birlikte OSB Kayapınar hattında yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Teknik inceleme gezisi hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "OSB girişinden başlayıp Gürle'ye kadar giden geniş bir güzergahta çalışmalarımız bitmek üzere. Son noktalara teknik personellerimiz ve müteahhit firma yetkilileri ile birlikte baktık. 1 kilometrelik kısımda OSB ile ortak çalışma sonucunda sıcak asfalt atıldı. Kalan 7 kilometre kısımda sıcak asfalt uygulaması, beton yol, orta refüj aydınlatmaları, bordür kaldırım çalışmaları, yol genişletmeleri yapıldı. Burada, ciddi bir emek var. İmarda 30 metre gözüken yolu 30 metreye genişletmek için yaklaşık bir senedir iş makinelerimizle çalışıyoruz. Çalışmalardan kaynaklı ciddi de bir memnuniyet var. Muhtarlarımız, 30-40 yıldır yapılmayan çalışmaların yapıldığını söyleyip Başkanımıza çok teşekkür ediyorlar. Allah, ekiplerimize zeval vermesin, bu yol kazasız belasız kullanılsın" diye konuştu.

Kayapınar Mahalle Muhtarı Reis Eren de çalışmalar hakkında duyduğu memnuniyeti ifade etti. Eren, "Sağolsun Cengiz Başkanımız, buraya güzel bir çalışma yaptı. Uzun zamandır sorun olan yolumuzu, asfaltından, kaldırımına, orta refüj aydınlatmasına kadar detaylı bir şekilde, on numara yaptı. Kendisine şahsım ve Kayapınar halkı olarak teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA