OSB İçinde ve Dışında Açılan MTAL Kasım 2021 Eğitim ve Öğretim Desteği

Buna göre söz konusu okullarda öğrenim gören öğrenciler adına 20 Kasım 2021 tarihli ve 31665 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler için Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ'de alan bazında ödenmesi öngörülen ödeneğin %35'i oranındaki birinci taksit tutarı Osb içindeki kurumlar için 37. 98. 843. 12671. 0013. 0042. 01. 03. 05 tertininden, OSB dışındaki kurumlar için 37. 98. 844. 12671. 0013. 0042. 01. 03. 05 tertibinden ilgili saymanlıklara gönderilmiş olup ödemeye esas listeler e-Okul sisteminden alınabilmektedir. Ayrıca, ilgi (a) Kanunun 12 nci maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanı kararıyla, bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için ... " hükmü gereğince Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrenciler ile 20 Kasım 2021 tarihli ve 31665 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler için Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ gereğince desteklenmeyen alanlarda öğrenim gören öğrenciler işleme alınmamıştır.

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