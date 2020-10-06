OSB görevlisinin baltayla ineklerini yaraladığı iddiasıyla şikayetçi oldu

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Kerem Deniz, oğlu Ferit Deniz'in (14), otlattığı ineklerden bazılarının organize sanayi bölgesine girmesi sonucu, güvenlik görevlilerinin balta ile hayvanlarına ve oğluna saldırdığını iddia ederek, şikayetçi oldu.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Kerem Deniz, oğlu Ferit Deniz'in (14), otlattığı ineklerden bazılarının organize sanayi bölgesine girmesi sonucu, güvenlik görevlilerinin balta ile hayvanlarına ve oğluna saldırdığını iddia ederek, şikayetçi oldu.

Dilovası Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan Ferit Deniz inekleri otlatmak için evlerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunan otluk alana götürdü. Bazı inekler sürüden ayrılıp organize sanayi bölgesi içerisine girdi. İddiaya göre bu sırada Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir güvenlik görevlisi, eline baltayı alarak ineklerin ayaklarına vurdu. Üç ineği ayaklarından yaralayan güvenlik görevlisi daha sonra elindeki baltayı, inekleri otlatan Ferit Deniz'e fırlattı. Deniz, baltanın kendisine isabet etmemesi nedeniyle olayı yara almadan atlattı. Koşarak eve gelen Ferit Deniz, durumu babası Kerem Deniz'e anlattı. Polis merkezine giden Kerem Deniz, çocuğuna ve ineklerine baltayla saldıran güvenlik görevlisinden şikayetçi oldu.

Olayın ardından yaşadığı üzüntüyü dile getiren Kerem Deniz, "Çocuğum inekleri otlatırken organize sanayi bölgesinin güvenlik görevlisi, elinde baltayla yanına gelmiş. 3 ineğimin ayağını bu hale getirmiş. Ayaklarına baltayla vurmuş ve daha sonra çocuğuma baltayı fırlatarak 'Bir daha buraya gelirsen seni de hayvanlarını da öldürürüm' demiş. Çocuğuma da baltayı fırlatmış. Allah korusun çocuğumun kafasına denk gelseydi belki de öldürecekti. Hayvanın ayaklarına bu şekilde zarar veren çocuğuma da zarar verir. Neyse ki çocuğum zarar görmeden oradan kaçmış. Daha sonra beni aradı olayı anlattı. Ben eve geldiğim zaman ineklerimiz kan içerisindeydi. Bende şikayetçi olmak için polise gittim" dedi. 'BU VAHŞETTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL'İneklerin o bölgede herhangi bir maddi zarar yaratmadığını dile getiren Kerem Deniz, "Orada hayvanların zarar vereceği bir şey yok. Ne bir bahçe var ne bir bostan var. Orası sadece kuru otun olduğu bir yer. Tarla olsa ekini vardır diye anlarım hatta zararını da karşılardım. Hayvan orada kuru ot yerken baltayla hayvanlara saldırmaya çalışıyor. Bu yalnızca vahşettir, başka bir şey değil" diye konuştu. 'BALTA YAKINIMDAN GEÇTİ'

Yaşadığı olayın korkusunu hala atlatamadığını söyleyen Ferit Deniz, "Hayvanları otlatırken güvenlik görevlisi elindeki baltayla ineklerimize vurdu. Daha sonra 'Bir daha gelirsen seni de inekleri de vururum' dedi. Beni baltayla kovaladıktan sonra baltayı fırlattı ama balta benim yanımdan geçti. Bende inekleri alıp babama haber verdim. Daha sonra polise gittik. Şikayetçiyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ