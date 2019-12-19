OSB'DE yollar bakım ve onarımdan geçirildi
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OSB'DE yollar bakım ve onarımdan geçirildi

Elazığ Belediyesi tarafından Elazığ Hayvan Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki yollarda, bakım-onarım ve asfalt çalışması gerçekleştirildi.

19.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:15
OSB'DE yollar bakım ve onarımdan geçirildi

ekonomisinin önemli unsurları arasında yer alan ve Kekliktepe mevkiinde faaliyet gösteren Elazığ Hayvan Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas bünyesinde yer alan ve ağır tonajlı araçların kullanımı sonucu yıpranan yollarda, Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından bakım-onarım ve asfalt çalışması gerçekleştirildi.

TUNÇ'TAN BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI'NA TEŞEKKÜR

Elazığ Hayvan Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tunç, Elazığ Belediyesi ekiplerince alanda gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
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