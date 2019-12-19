OSB'DE yollar bakım ve onarımdan geçirildi

19.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:15

Elazığ ekonomisinin önemli unsurları arasında yer alan ve Kekliktepe mevkiinde faaliyet gösteren Elazığ Hayvan Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde yer alan ve ağır tonajlı araçların kullanımı sonucu yıpranan yollarda, Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bakım-onarım ve asfalt çalışması gerçekleştirildi.

TUNÇ'TAN BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI'NA TEŞEKKÜR

Elazığ Hayvan Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tunç, Elazığ Belediyesi ekiplerince alanda gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler