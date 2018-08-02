Osb'de Yangın Korkuttu

Kilis Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada klima montajı sırasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bugün öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesinde bir firmaya ait fabrikada klima montajı yapıldığı sırada bir anda kabloların tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, 30 dakikalık bir müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, maddi hasar olduğu. Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi. - KİLİS