Osb'de 'Urkuç' Dönemi

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde seçim heyecanı yaşandı. Yapılan Genel Kurul'da 67 oy alan işadamı Murat Urkuç ve ekibi, OSB'nin yeni yönetimini oluşturdu.

Kent ekonomisinin bel kemiği konumundaki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin üyeleri sandık başındaydı. KOSGEB Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan genel kurulda daha önce adaylıklarını açıklayan işadamları Murat Urkuç ile İbrahim Gözütok yarıştı. Divan Başkanlığını Yıldırım Altıntaş, divan üyeliğini ise Bahattin Tekin'in üstlendiği genel kurul sonunda yapılan seçimlerde işadamı Gözütok 10 oy alırken, Murat Urkuç 67 oyla 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin yeni başkanı oldu.

OSB ERZURUM'UN KALBİDİR

Tüm OSB üyelerine teşekkür eden işadamı Murat Urkuç, Organize Sanayi Bölgesinin Erzurum'un kalbi olduğunu dile getirdi. İşverenlerin problemlerinin çözümü noktasında etkili girişimlerde bulunacaklarını ve potansiyellerini harekete geçireceklerini kaydeden Urkuç, "Ülkemiz, ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. Bu tarz ekonomik durumlarda sizlerce de takdir edileceği üzere en önemli çıkış ihracattır. Erzurum ekonomimizde de ihracatın düşük olduğu bir gerçektir. Biz organize sanayideki tüm işadamlarımızın ihracat yapabilmeleri, ihracat kanallarının açılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde sonuna kadar girişimlerde bulunacağız. Şu hususun altını çizmek istiyorum ki; Organize Sanayiyi birlikte yöneteceğiz ve hep birlikte olması gereken yere taşıyacağız. Bilmenizi isteriz ki; gençliğimiz handikapımız değil, organizenin ihtiyacı olan heyecan ve dinamizmin dayanağıdır" diye konuştu.

ERGÜNEY TEBRİK ETTİ

Seçim sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra Murat Urkuç ve ekibini ilk tebrik eden Zafer Ergüney oldu. Son 6 yıldır yönettiği OSB'yi Urkuç ve ekibine bırakan Ergüney, "Bu genç kadronun önemli başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi.

İŞTE 1. OSB'NİN YENİ YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Asil: Başkan Murat Urkuç, Soner Ardahanlı, Emre Çizmelioğlu, Burak Midilliç, Zafer Arınç, Yakup Güney, Adem Genç.

Yönetim Kurulu Yedek: Yunus Bayramoğlu, Ali Yavilioğlu, İbrahim İşcan, Murtaza Ögen, Mehmet Murat Odçıkın, Zeki Kemal Güler, Mevlüt Çelik.

Denetim Asil: Metin Barlak, Tayyar Bakaç

Denetim Yedek: Erdem Bayrak, Orhan Aydeniz

OSBÜK Asil: Murat Urkuç, Burak Midilliç

OSBÜK Yedek: Emre Çizmelioğlu, Tayyar Bakaç - ERZURUM

Kaynak: İHA