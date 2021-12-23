Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 13 ilçede 533 muhtar ile görüştü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, 2021 yılında yapılan hizmetleri değerlendirmek, 2022 yılında yapılacak yatırımları görüşmek üzere ilçeleri ziyaret etmeye ve talepleri yerinde dinlemeye devam ediyor.

Büyükkılıç, bu kapsamda 22 günde 13 ilçeye ziyaret gerçekleştirerek, belediye başkanları ve mahalle muhtarları ile istişare toplantıları gerçekleştirdi.

Büyükkılıç, gece gündüz, kar kış ve yağmur çamur demeden çalıştıklarını, ilçelere yapılan yatırımların daha fazlasını yapmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Osb'de seminer ve yangın tatbikatı yapıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölge ( Osb ) Müdürlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri gerçekleştirildi.

Ahi Evran Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere OSB personeli katıldı. Seminerde ilk yardım ve iş güvenliği konusunda uzmanlarca bilgi verildi.

Kayseri OSB İtfaiye Müdürü Abdurrahman Yaprak da katılımcılara yangınlarla mücadele konusunda bilgilendirmede bulundu.

Seminerin ardından tatbikat gerçekleştirildi ve çalışanlar binayı tahliye ederek toplanma alanında bir araya geldi. Sıvı, katı ve gaz halindeki maddelerle çıkabilecek yangınlar ve nasıl müdahale edilebileceği uygulamalı olarak anlatıldı.

Kocasinan taş ocağından ekonomiye 2 milyon 400 bin liralık kazanç

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, agrega malzemesini üretmek için 2 milyon 500 bin lira karşılığında taş ocağını hizmete sunan belediye, yıl sonu itibarıyla 270 bin ton mıcır malzemesi üretti.

2021 yılında toplam 270 bin ton mıcır kırmasıyla 4 milyon 900 bin liraya eşdeğer maliyeti ekonomiye kazandıran belediye, hem tesisin maliyeti olan 2 milyon 500 bin lirayı çıkardı hem de 2 milyon 400 bin lira tasarruf sağladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu yılın başında hizmete sundukları Agrega Üretim Tesisi ile asfalt için gereken malzemeyi ürettiklerini belirterek, "Taş ocağımızda üretmiş olduğumuz agrega ile asfalt tesisimizle Kocasinan'ımızın yollarını yenilemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

NNYÜ'de "İşletme Günleri" konferansı yapıldı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümünün, "İşletme Günleri" etkinliği kapsamında İşletme ve Girişimcilik Kulübü tarafından konferans düzenlendi.

Konferansa, KOSGEB Kayseri Müdürü Ahmet Özbekler ve girişimci Faruk Özdemir konuşmacı olarak katıldı.

NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta açılış konuşması yapan NNYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Onur Gözbaşı, gerek istihdamda gerek üretimde gerekse ihracatta KOBİ'lerin çok önemli bir paya sahip olduğunu belirtti.