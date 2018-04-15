Sakarya'da Mobilya Fabrikası Alev Alev Yandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2. OSB bölgesi içerisinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangının ardından dev fabrika kullanılamaz hale geldi.

ALEVLER BİR ANDA FABRİKANIN TAMAMINI SARDI

Yangın, Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sanayi bölgesi içerisinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sardı.

FABRİKA TAMAMEN KÜL OLDU

Dumanların kilometrelerce öteden göründüğü yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken fabrika tamamen küle döndü.