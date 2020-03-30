OSB'de esnek çalışma dönemi Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde esnek çalışma dönemine geçildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde esnek çalışma dönemine geçildi. Gaziantep OSB, binin üzerindeki sanayi tesisi ve 150 bin kadar çalışanı ile Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyor.

Korona virüs salgını sanayi ve ticaret faaliyetlerini de olumsuz etkiliyor. Virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla bazı sektörlerdeki iş yerlerinin kapısına kilit vurulurken, sanayi tesislerinde de esnek çalışma dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu, tüm sanayicilere yaptığı duyuru ile esnek çalışma sisteminin uygulanmasını istedi. Ancak, sağlık malzemeleri üreten sanayi tesisleri kapsam dışı bırakıldı.

Asgari personelle dönüşümlü çalışma

Organize Sanayi Bölgesi tarafından sanayicilere gönderilen yazıda, "Gaziantep Valiliğinin 28.03.2020 tarihli korona virüs tedbirleri konulu yazısı ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyesi olarak, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele etkinliğini artırmak virüsün yayılmasını önlemek, toplum sağlığını korumak için işletmelerinizde, (sağlık malzemeleri üretiminde bulunanlar hariç) esnek çalışma modeline geçiş sağlanarak ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personel ile dönüşümlü olarak çalışma programlanması duyurulmuştur. Konunun hassasiyetine istinaden siz sanayicilerimizden gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu rica olunur" denildi.

Şimşek: "Önceliğimiz insan sağlığıdır"

OSB Başkanı Cengiz Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, korona virüs salgını ile mücadeleye herkesin katkı sunmasının önemli olduğunu söyledi. Şimşek, "Önceliğimiz insanlarımızın sağlığı. Hükümetimiz bu konuda çok önemli tedbirler alıyor. Millet olarak topyekun bir mücadelenin içerisindeyiz. Mücadelenin başarıya ulaşması için hepimizin başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarının aldığı kararlara tam olarak uyması gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA