OSB başkanları, Hisarcıklıoğlu ile video konferansta bir araya geldi

MERSİN (İHA) – TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada yaşanan krizi bir tünele benzeterek, "Tünelden çıkışta bizi yeni bir dünya bekliyor. Üretim ve hizmet kalıpları değişecektir. Zamanında hazırlık yapanlar için yeni fırsatlar doğacaktır" dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Covid-19 Sonrası Sanayide ve OSB'lerde Yol Haritası Tasarımı" istişare toplantısı düzenlendi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi Sabri Tekli, OSBÜK Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye'deki OSB başkanları ve yöneticileri katıldı.

"Pandemi döneminde de üretimden asla vazgeçmedik"

Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB'lerin pandemi döneminde büyük bir stres testinden geçtiğini, ancak haziran ayı itibariyle toparlanma sürecine girildiğini vurgulayarak, Hisarcıklıoğlu'na OSB'lerin sorunlarının çözümüne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Organize sanayi bölgelerinin pandeminin etkisiyle özellikle nisan ayında ciddi kapasite kayıpları yaşadığını, ancak buna rağmen üretimden asla vazgeçmediklerini aktaran Kütükçü, "OSBÜK olarak pandemi sürecinin başından bu yana, sanayi üretiminin kesintiye uğramadan devam etmesi gerektiğini savuna geldik. 'Şartlar ne olursa olsun, tedbirlerimizi alarak üretime devam etmeliyiz' kararlılığını ortaya koyduk. Bunun için de tüm organize sanayi bölgelerimizle birlikte 'Tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiyem' dedik. Hakikaten öyle de oldu; Türkiye bu dönemde organize sanayi bölgelerimizin katkılarıyla dünyanın neredeyse tamamından pozitif ayrıştı. Mayıs ayında sanayi üretiminde yakaladığımız aylık bazda yüzde 17,4'lük artışla Almanya, Japonya, Çin, Singapur, Güney Kore, Polonya, İspanya gibi ülkelerin tamamından daha iyi performans gösterdik. Yine organize sanayi bölgelerimiz bu dönemde ilk defa 2 milyon istihdam rakamını aşarak, adeta yeni bir tarih yazdı. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle bu dönemde OSB olmayan tek İlimiz Hakkari'de de OSB kuruldu ve şu anda ülkemizde OSB olmayan hiçbir şehrimiz kalmadı. Bu başarılar Türk sanayicisinin, müteşebbisinin başarısıdır" şeklinde konuştu.

"OSB'ler Türkiye'nin olmazsa olmazı"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise organize sanayi bölgelerinin Türk sanayisindeki önemine değindi. Organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "OSB'ler olmasaydı Türkiye, sanayileşme hamlesini bu kadar hızlı gerçekleştiremezdi. Eğer bugün Türkiye, İtalya ile Çin arasındaki coğrafyada bir sanayi devi haline geldiyse bunun altında yatan en önemli neden OSB'lerdir. OSB'lerin aldığı rol, bütün dünyada da rol model olarak seçiliyor. Sanayileşmeyi hedefleyen tüm ülkeler 'OSB modelini bize anlatır mısınız' diyorlar" diye konuştu.

"Tünelden çıkışta bizi yeni bir dünya bekliyor"

Türkiye'nin OSB'si olmayan tek ili Hakkari'de de Yüksekova OSB'nin geçtiğimiz günlerde tüzel kişilik kazandığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Her ilimizde en az bir OSB bulunur hale geldi. Şu an OSB'ler ülkemizdeki sanayi üretiminin yüzde 33'ünü gerçekleştirmekte ve 2 milyon kişiye istihdam sağlamakta. Dolayısıyla OSB'leri önümüzdeki yeni döneme hazırlamak çok daha önemli. Bu krizi bir tünele benzetirsek, tünele girdiğimiz noktadaki ortamla tünelden çıktığımız ortam aynı olmayacak. Çıkışta bizi yeni bir dünya bekliyor. Şu an hala tünelin içerisindeyiz. Bütün dünya bu salgın öncesi dönemde, var olan eski üretim ve tüketim zincirlerini, eski alışkanlıklarını, yaşam biçimlerini sorgulayacak; sonrasında da ciddi bir paradigma değişimi ve yeni bir normale doğru yol alınacaktır. Üretim ve hizmet kalıpları değişecektir. İşte tüm bunlara zamanında hazırlık yapanlar için yeni fırsatlar doğacaktır. Dolayısıyla bundan sonra bu virüsle yaşamayı ve çalışmayı hepimiz öğrenmek zorundayız. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde öne çıkacak trendler olacak. Bunlar üretimde ve ticarette dijitalleşme ile otomasyonun artması, buna paralel daha fazla kalifiye eleman ihtiyacı ortaya çıkacaktır."

Toplantı sonrasında bir değerlendirme yapan OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, "Başkanlarımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Memiş Kütükçü'ye teşekkür ederiz. Türkiye'nin birçok ilinden OSB başkanlarımızı bir araya getirip, önerilerimizi dikkate almaları bizler açısından önemli. Bu tür toplantılar sayesinde OSB'lerin gelişimlerine katkı sunuyoruz. Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik; TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu'na yakın alakalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

