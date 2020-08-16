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OSB Başkanı Sütçü'den Vali Elban'a kapsamlı brifing

Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, iade-i ziyarette bulunan Adana Valisi Süleyman Elban'a hizmet ve faaliyetleri ile ilgili kapsamlı bir brifing verdi.

OSB Başkanı Sütçü'den Vali Elban'a kapsamlı brifing
16.08.2020 12:40 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:45

Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, iade-i ziyarette bulunan Adana Valisi Süleyman Elban'a hizmet ve faaliyetleri ile ilgili kapsamlı bir brifing verdi.

Vali Elban, ziyaret sırasında AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin genel durumu hakkında değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette Vali Elban'a yapılan çalışmalar hakkında kapsamlı bir brifing verildi. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kurulu üyelerine verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür eden Vali Süleyman Elban, Adana Organize Sanayi Bölgesinin üretim ve istihdam konusunda kent ve ülke ekonomisinin gelişmesine çok önemli katkılar sağladığını dile getirerek Adana'nın sanayi üssü olması için yapılan birçok çalışmanın olduğunu ifade etti. "Yapacağımız çalışmalarla gelişen sanayimizi güçlendirerek Adana Organize Sanayi Bölgemizi daha da kuvvetli hale getireceğimize inanıyorum." diyen Vali Süleyman Elban, çalışmalarından dolayı AOSB yönetimini tebrik ederek, üreten, istihdam sağlayan, ülke ekonomisine değer kazandıran sanayicilerin her zaman yanında olduklarını bildirdi. Adana'nın, ekonomi başta olmak üzere her açıdan gelişip kalkınması için, birlikte çalışmanın önemine vurgu yapılmasının ardından ziyaret sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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