OSB Başkanı Şimşek'ten 15 Temmuz kutlaması
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OSB Başkanı Şimşek'ten 15 Temmuz kutlaması

OSB Başkanı Şimşek'ten 15 Temmuz kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "15Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "15Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren şehitlerimizi de bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şimşek, 15 Temmuz'un ülkeyi işgal girişimi olduğunu vurgularken, hain girişimi püskürten milletimizin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğine dikkat çekti. Başkan Şimşek, "15 Temmuz'daki hain darbe girişimine geçit vermeyen milletimiz canı pahasına demokrasisine sahip çıkarken, tüm dünyaya da demokrasi dersi vermiştir" şeklinde konuştu.

"Dünyanın saygı duyduğu onurlu bir direniş"

Şimşek şöyle devam etti: "15 Temmuz, milletimizin tarihi boyunca gördüğü en alçak, en sinsi ve en kalleş saldırılardan biridir. Hain ve alçakça bir darbe girişimi olan 15 Temmuz'un 5. yıldönümünde bir yandan milletimizin kazandığı muhteşem zaferin sevincini, diğer yandan da darbe girişimi sırasında kaybettiğimiz şehitlerimizin hüznünü birlikte yaşıyoruz. 15 Temmuz, aynı zamanda tüm dünyanın saygı duyduğu bu onurlu bir direniştir. Dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılan 15 Temmuz direnişi, umudunu darbelere bağlayanlar için de çok önemli bir ders olmuştur. 15 Temmuz'la birlikte milletimiz ülkemizde darbeler döneminin kapandığını, bundan böyle milletin iradesinin üzerinde hiçbir güce geçit verilmeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır."

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü bir kez daha lanetlerken, demokrasi uğruna canlarını veren şehitlerimizi asla unutmayacaklarını belirten Şimşek, İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını da kutladı. Şimşek, bayramın birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmesini dileyerek, "Müslümanların Kurban Bayramını tebrik ediyor, bayramın tüm dünyaya barış, kardeşlik, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

OSB Başkanı Şimşek'ten 15 Temmuz kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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