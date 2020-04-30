OSB Başkanı Şimşek'ten 1 Mayıs kutlama mesajı
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OSB Başkanı Şimşek'ten 1 Mayıs kutlama mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, emek ve alın teriyle ülke kalkınmasında önemli rol oynayan tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

OSB Başkanı Şimşek'ten 1 Mayıs kutlama mesajı
30.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:40

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, emek ve alın teriyle ülke kalkınmasında önemli rol oynayan tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

OSB Başkanı Cengiz Şimşek, tüm dünyada işçi ve emekçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Üretim, istihdam ve ihracat alanında elde ettiğimiz başarıyı çalışanlarımızla birlikte sağladık" dedi.

"170 bin çalışanımızla büyük bir aileyiz"

Korona virüs salgını dolayısıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bu yıl kalabalık tören ve toplantılarla kutlanamayacağını ifade eden Başkan Şimşek, "Pandemi günlerinde insanlarımızın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadığı bu dönemde, sanayi tesislerimizde salgının yayılmasını önlemek amacıyla her türlü tedbirler alınarak üretime devam edilmektedir. Sanayi tesislerimizde istihdam edilen, emek ve alın terleriyle üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan 170 bin kadar çalışanımızla büyük bir aileyiz. Bugün Türkiye'nin en başarılı OSB'lerinden birisi olmamızı, çalışanlarımıza borçluyuz" diye konuştu.

Hem ekonomi hem demokrasi güçlenecektir

Emek ve alın terinin kutsal olduğuna dikkat çeken Başkan Şimşek, "Çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin tam olarak alınması, ekonomik ve sosyal haklarıyla çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen koşulların oluşturulması bizler için önemlidir. Diğer taraftan çalışan haklarına saygı, çağdaş demokrasilerin de vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Çalışma hayatının iyileştirilerek, çalışanlarımızın daha iyi şartlarda istihdam edilmeleri ekonomimizi olduğu kadar, demokrasimizi ve sosyal hayatımızı da güçlendirecektir" şeklinde konuştu.

Hükumetimiz önemli tedbirler alıyor

Hükümletin son yıllarda çalışma hayatının iyileştirilmesine yönelik önemli kararlar aldığını da hatırlatan Şimşek, "Pandemi döneminde gerek hükumetimiz gerekse de sanayicilerimiz her türlü fedakarlığı yaparak, istihdamın zarar görmemesi ve çalışanlarımızın mağdur olmaması için gerekli önlemleri almaktadır. Daha güçlü bir Türkiye için üreten, emek harcayan ve alın teri döken tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar, provokasyonlardan uzak, bayram havasında ve özgürce kutlanacak 1 Mayıslar dilerim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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