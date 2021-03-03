OSB Başkanı Nursaçan, Mesleki Eğitim Merkezleri Bilgilendirme Semineri'ne katıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Mesleki Eğitim Merkezleri Bilgilendirme Semineri'ne katıldı.

OSB'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) iş birliğindeki toplantı online gerçekleştirildi.

Seminerde Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül ve MEB uzmanı Osman Dolgunyürek, çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik eğitimleri ile işletmelere yönelik devlet katkısı konularında bilgi verdi.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulanan çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik eğitimleri ile işletmelere yönelik devlet katkısı gibi konuların değerlendirildiği seminerin açılış konuşmasını Kayseri OSB Başkanı Nursaçan yaptı.

Nursaçan, Türkiye'de güçlü bir ekonomi ve gelecek tasarlamanın en önemli şartlarından birinin nitelikli iş gücünü geliştirmek olduğunu ifade etti.

Yerli sanayi büyüyüp gelişirken ilgili sektöre uygun, yeterli sayıda nitelikli eleman bulunamadığına dikkati çeken Nursaçan, şunları kaydetti:

"Sanayi şirketleri ile alanlarında eğitim veren meslek liselerinin sayıca ve nitelikçe artması, aralarında eşleştirme sağlanarak, gençlerin istihdam edilebilirliğinin artması hedeflenmelidir. Ahilik kültürü ile çırak, kalfa, usta, silsilesini uzun dönemler boyunca başarı ile devam ettirip nitelikli ve edepli nesiller yetiştiren bir toplum olarak mesleki eğitime büyük özen göstermek zorundayız. Yeni becerilerin edinilmesi, meslekler arasında geçişlerin sağlanması ve yeni mesleğe uyum sağlama yeteneğinin kazandırılması güçlü bir mesleki ve teknik eğitim ile mümkündür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin