OSB Başkanı Nursaçan, 2019 yılı ekonomisini değerlendirdi

24.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:36

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 2019 yılı ekonomisiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Nursaçan, 2018 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanan sıkıntılı ve zorlu süreçten sonra 2019'da hem küresel ekonomi hem de Türkiye ekonomisi açısından zor bir süreç yaşandığını ancak alınan tedbirler ve kararlı duruş sayesinde bütün bu sıkıntıların önemli ölçüde giderilmesi için çalışma yapıldığını belirtti.

Bu yılı bir dengelenme ve toparlanma süreci olarak değerlendiren Nursaçan, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren Türkiye ekonomisinin yüzde 0,9 büyüdüğünü, dördüncü çeyrekte de benzer orana ulaşmasını öngördüklerini aktardı.

Yatırım, ihracat ve istihdamla 2020 yılında yüzde 4-5 gibi pozitif büyüme beklediklerini ifade eden Nursaçan, şunları kaydetti:

"Hükümet ve özel sektörün el ele vermesi, piyasanın canlı tutulması için nakit akışının hızlanmasına yönelik yeterli ve ciddi adımlar atılmalı. Faizlerde yeni düzenlemelere gidilerek, sanayici ve tüccarımıza moral ve motivasyon kazandırılmalı.Türk EXİMBANK ve Kredi Garanti Fonu imkanlarının yanında devlet hibe destek ve teşviklerinden daha da fazla yararlandırılmalı. İşverenin rahatlaması ve istihdama daha fazla katkı sağlanması için istihdam teşvik programları genişletilmeli. Üretim ekonomisine dayalı, verimli, sürdürülebilir yapısal reformlara devam edilmeli. Elektrik, doğal gaz ve hammadde gibi üretimde maliyeti doğrudan etkileyen kalemlerde hızlı önlem ve tedbirler alınmalı. Bürokrasinin azaltılması, rekabet gücünün artırılması, piyasanın canlanması için KDV ve ÖTV'nin sıfırlanması veya indirime gidilmesine yönelik güçlü ve kararlı adımların atılmasına devam edilmesi durumunda söz konusu hedefe ulaşılması mümkün olabilecektir."

Türkiye'nin ihracatta da olumlu bir gelişme gösterdiğini, Kayseri'de ihracatın bu yıl 2,5 milyar dolar civarında gerçekleşmesinin beklediklerini vurgulayan Nursaçan, şunları aktardı:

"Yüksek milli değerlere sahip olmak, ekonomik anlamda kalkınma rampasına oturmak ve küreselleşen dünyada gücümüzü artırmak en önemli hedefimiz olmalıdır. Herkesin kendi sorunlarına odaklandığı süreçleri yerinde ve zamanında değerlendirmeliyiz. Her fırsatta ifade ettiğimiz üzere artık hep birlikte asıl gündem olan ekonomiye odaklanmalıyız. İş dünyası olarak çok iyi biliyoruz ki, 2019 ve geçtiğimiz yıllarda hassas, zor ve sıkıntılı dönemler geçirmemize rağmen moralimizi yüksek tutmaya devam ediyoruz. Hedeflerin gerçekleşmesi, güven, istikrar ve ekonomik refahın sağlanması için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA