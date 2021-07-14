OSB Başkanı Bahar: "Sanayicilerimizin ve firmaların elde ettiği her başarı Antalya için bir gurur vesiledir"
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OSB Başkanı Bahar: "Sanayicilerimizin ve firmaların elde ettiği her başarı Antalya için bir gurur vesiledir"

OSB Başkanı Bahar: 'Sanayicilerimizin ve firmaların elde ettiği her başarı Antalya için bir gurur vesiledir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Bölge firmaları ile bir araya geldi.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Bölge firmaları ile bir araya geldi. Bahar, sanayicileri ve çalışanları elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), sanayi kuruluşlarının 2020 yılı verileri üzerinden yaptığı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçları açıklandı. Bir süt ve hayvancılık firması ile CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. AŞ, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Antalya'yı temsil eden iki Antalya OSB firması oldu.

"Toplam 5 firma"

Ayrıca merkezi Antalya dışında olan ancak üretimini Antalya Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerinde sürdüren Madeni Eşya firması, Otomotiv Turizm Gıda firması ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma Antalya OSB'nin İSO İkinci 500 listesindeki diğer firmaları oldu. İSO 2'nci 500 listesinin açıklanması ile birlikte Antalya OSB'nin Türkiye'nin birinci ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesindeki toplam firma sayısı 11'e yükselmiş oldu. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine girme başarısını gösteren Bölge firmalarını tek tek ziyaret ederek sanayicileri ve çalışanları elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayıp plaket takdim etti.

"Firmalara tebrik"

İlk ziyaretini CW Enerji'ye gerçekleştiren Başkan Bahar'a, Antalya OSB Denetleme Kurulu, Müteşebbis Heyet Üyesi Ahmet Kasapoğlu ve Bölge Müdürü İlhan Metin eşlik etti. Diğer firmalarını da ziyaret ederek sanayicileri tebrik eden Bahar, "Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşu içerisinde yer alan, birbirinden değerli 11 markanın Bölgemizde üretim yapması, Antalya'mız için katma değer üretmesi kent ekonomisi açısından büyük bir kazanımdır. Sanayicilerimizin ve firmalarımızın elde ettiği her başarı Antalya'mız için büyük bir gurur vesiledir. Amacımız ve gayretimiz bu başarı hikayelerinin artması ve Antalya'nın daha fazla katma değer üretmesidir. Bunun gerçekleşebilmesi için de sanayicilerimize eğitim, ihracat, Ar-Ge ve inovasyon gibi birçok alanda gerekli desteği sağlamayı kendimize görev edindik" dedi. - ANTALYA

OSB Başkanı Bahar: 'Sanayicilerimizin ve firmaların elde ettiği her başarı Antalya için bir gurur vesiledir'
OSB Başkanı Bahar: 'Sanayicilerimizin ve firmaların elde ettiği her başarı Antalya için bir gurur vesiledir'
OSB Başkanı Bahar: 'Sanayicilerimizin ve firmaların elde ettiği her başarı Antalya için bir gurur vesiledir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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OSB Başkanı Bahar: "Sanayicilerimizin ve firmaların elde ettiği her başarı Antalya için bir gurur vesiledir" - Haberler Ekonomi
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