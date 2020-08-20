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OSB Başkanı Bahar: "Kısa çalışma ödeneği 1 yıl uzatılmalı "

Antalya Organize Sanayi Bölgesi(AOSB) Başkanı Ali Bahar, ağustos ayı sonunda bitecek kısa çalışma ödeneği uygulamasının uzatılmaması halinde, işten çıkarmalar ile ilgili çok ciddi bir yüzleşme ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

OSB Başkanı Bahar:
20.08.2020 11:58 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:01

Antalya Organize Sanayi Bölgesi(AOSB) Başkanı Ali Bahar, ağustos ayı sonunda bitecek kısa çalışma ödeneği uygulamasının uzatılmaması halinde, işten çıkarmalar ile ilgili çok ciddi bir yüzleşme ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Korona virüsün ekonomik etkileri ile mücadele etmek ve istihdamı korumak için devreye aldığı işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 17 Eylül'e kadar, 2,3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneği uygulaması da sektörel ayrım yapmaksızın Ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı. Karara göre koronavirüs nedeniyle 30 Haziran dahil, bu tarihe kadar kısa çalışma ödeneği uygulamasına başvuran iş yerleri için uygulama, ağustos ayı sonuna kadar geçerli olacak ve yeni başvuru alınmayacak. Böylece nisan ayı itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başlayan iş yerleri, 5 ay süreyle bu uygulamadan yararlanmış olacak.

Süre uzamalı

İşten çıkarma yasağı ile ücretsiz izin desteğinin 1 ay uzatılmış olmasının işçi ve işveren adına olumlu bir adım olduğunu belirten Ali Bahar, hayati öneme sahip uygulamanın kısa çalışma ödeneği olduğuna dikkat çekip "Kısa çalışma ödeneği süresi uzatılmaz ve uygulama sonlandırılırsa 17 Eylül'den sonra işten çıkarmalar ile ilgili çok ciddi bir yüzleşme ile karşı karşıya kalınabilir" dedi.

Pandeminin neden olduğu ekonomik sorunların en iyi ihtimalle 2021 yılı Haziran ayına kadar süreceğinin öngörüldüğünü hatırlatan Başkan Bahar, "Kısa çalışma ödeneği uygulamasının, sektörel ayrım yapmaksızın önce 2021 yılı Mart ayına kadar, pandeminin etkilerinin öngörüldüğü gibi devam etmesi halinde de 2021 yılı Haziran ayına kadar uzatılması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer uygulamaya Ağustos ayı itibariyle son verilecek ise pandemiden en fazla etkilenen Antalya, Muğla, Nevşehir, İzmir gibi turizm bölgelerine pozitif ayrımcılık yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli destek paketleri

Söz konusu düzenlemelerin kısa süreli olmasını ve son dakika açıklanmasının piyasalar üzerinde çok olumlu etkiler sağlamadığına da değinen Başkan Bahar, "1 ay yerine en az önümüzdeki 1 yılı kapsayan güçlü destek paketlerini bugünden açıklanarak piyasaya güven aşılanması, çok daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Pandeminin neden olduğu belirsizlik ortamını, iyi planlanmış, uzun vadeli ve çözüm odaklı destek paketleri ile dağıtabilir, endişeleri giderebilir, böylelikle geleceğe duyulan güveni artırabiliriz. Kendini güvende hisseden özel sektör, daha güçlü bir ekonomiyi, yatırımı ve istihdamı kendiliğinden inşa edecektir" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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