OSB Başkanı Bahar: "1 yıl daha öteleme talep ediyoruz" Eylül ayının gelmesinin, sonbahara ertelenen kredi, vergi ve prim ödemeleri nedeniyle özel sektörün endişelerini arttırdığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, işletmelerin henüz bu ödemeleri yapacak güce erişmediğini kaydederek, Antalya firmaları için 1 yıl daha öteleme talebinde bulundu.

Eylül ayının gelmesinin, sonbahara ertelenen kredi, vergi ve prim ödemeleri nedeniyle özel sektörün endişelerini arttırdığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, işletmelerin henüz bu ödemeleri yapacak güce erişmediğini kaydederek, Antalya firmaları için 1 yıl daha öteleme talebinde bulundu.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, korona virüs tehdidinin sürmesi nedeniyle, pandemi öncesi potansiyelini yakalayamayan, dolayısıyla da ekonomik zorluklarla boğuşmaya devam eden özel sektörün, sonbahara ötelenen Mart, Nisan ve Mayıs ayına ait kredi, vergi ve prim ödemelerinin ağırlığını şimdiden hissetmeye başladığını söyledi. Ali Bahar, ötelemeyle ilgili kararın olabilecek en kısa sürede alınarak açıklanmasının piyasalara moral aşılayacağını belirterek, ekonomideki toparlanma sürecinin bu karar ile ivmeleneceğini vurguladı. Ayrıca firmaların bu ödemeleri yapacak güce henüz tam anlamıyla erişmediğine dikkat çeken Bahar, "Türkiye'nin ikinci çeyrekteki ekonomik performansı hizmet sektöründe yüzde 25, sanayi sektöründe yüzde 16,5 daralmayı işaret etmektedir ki bu iki veri Antalya ile birebir uyumludur. Antalya ekonomisi pandemi nedeniyle en az dörtte bir oranında küçülmüştür. Ağustos ayı itibariyle başlayan turizm faaliyetlerinden elde edilecek gelir, Antalya ekonomisinin düzelmesine yetmeyecektir. Hazırlıksız yakalandığımız ve böylesi büyük kayıplara neden olan bu süreç, mevcut potansiyel ile sübvanse edilemez. Açılan yaralar henüz kapanmamışken, şirketlerimizin ve esnafımızın omuzlarına ek bir yük bindirmemek, Antalya ekonomisinin hayrına olacaktır" dedi.

"Halen toparlanma sürecindeyiz"

Pandemi kaynaklı belirsizliğin halen geleceği gölgelediğini ifade eden Başkan Bahar, "Haziran ayı ile başlayan kontrollü sosyal hayat, ekonomik toparlanma sürecini başlatmıştır. Unutulmamalıdır ki halen bu sürecin içerisindeyiz, halen toparlanmaya çalışıyoruz. İvmelenmek için, üst üste yığılan borçların yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Düştüğü yerden kalkma gayreti içerisinde olana destek olunması gerekir ki bir an önce toparlanabilsin. Aksi halde, olası yeni bir yük, başlanılan yere geri dönülmesine neden olabilir. Devletimiz kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağını 2 ay daha uzatarak hem çalışanın hem de işverenin elini rahatlatmıştır. Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ötelenen vergi ve prim ödemelerinin 2021 yılı sonuna ertelenmesi ya da yeniden yapılandırılarak ödenebilir taksitlere bölünmesi toparlanma sürecindeki tüm işletmelerin gücüne güç katacaktır. Ayrıca Mart ayından itibaren kullandırılan 6 aylık ödemesiz krediler, '1 yıl ödemesiz 5 yıl vade' olacak şekilde revize edilmelidir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA