Osayi-Samuel kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'nin genç orta sahası Bright Osayi-Samuel, Kasımpaşa maçının kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkarıldı.
Fenerbahçe'nin genç orta sahası Bright Osayi-Samuel, Kasımpaşa maçının kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkarıldı.
Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertli ekipte Bright Osayi-Samuel sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Son antrenmanda sakatlanan genç oyuncu, Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkartıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı