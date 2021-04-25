Osayi-Samuel kadrodan çıkarıldı
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Osayi-Samuel kadrodan çıkarıldı

Osayi-Samuel kadrodan çıkarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin genç orta sahası Bright Osayi-Samuel, Kasımpaşa maçının kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin genç orta sahası Bright Osayi-Samuel, Kasımpaşa maçının kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkarıldı.

Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertli ekipte Bright Osayi-Samuel sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Son antrenmanda sakatlanan genç oyuncu, Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkartıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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