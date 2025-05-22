Osayi Samuel'in evini kim soydu?

Osayi Samuel'in evini kim soydu?
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel talihsiz bir olay yaşadı. Peki, Osayi Samuel'in evini kim soydu?

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in evi hırsızlar tarafından soyuldu. Yaşanan bu talihsiz olay sonrası futbolcu büyük bir şok yaşadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Osayi Samuel'in evini kim soydu?

OSAYİ SAMUEL'İN EVİNİ KİM SOYDU?

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in evi hırsızlar tarafından soyuldu. Yaşanan bu talihsiz olay sonrası futbolcu büyük bir şok yaşadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel talihsiz bir olay yaşadı.

HIRSIZLAR EVİNİ SOYDU

Reşatcan Özbudak'ın haberine göre; Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel'in evi hırsızlar tarafından soyuldu. Habere göre, herhangi bir kişiye zarar verilmezken, emniyetin harekete geçtiği ifade edildi.

Henüz hırsız hakkında bilgiler paylaşılmadı.

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki sağ bekin kariyerine İngiltere'de devam etmesi bekleniyor. Yıldız oyuncu, 2021 yılında QPR'den Fenerbahçe'ye 500 bin euro karşılığında transfer olmuştu. 22 kez Nijeryalı Milli Takım forması giyen Osayi, bu sezon yeni sözleşme için Fenerbahçe ile masaya oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon 37 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 8 asistle takımına katkıda bulundu. Fenerbahçe kariyerinde 176 maça çıkan Osayi'nin 7 golü var.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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