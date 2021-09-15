Osayi: 'Çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osayi: "Çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Osayi:

Fenerbahçeli oyuncu Bright Osayi-Samuel, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacakları karşılaşma öncesi, "Çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçeli oyuncu Bright Osayi-Samuel, Uefa Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacakları karşılaşma öncesi, "Çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

Osayi, yarın akşam deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu çok bir maç olacağını düşündüğünü belirterek, "Son 5 maçımızda çok iyi oynadık. Yeni bir hocamız olmasına rağmen iyi bir performans gösterdik. Bu turnuvanın bizler için ne kadar iyi olduğumuzu göstermek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bizim için bir test. İyi bir maç olacağını düşünüyorum, yarın için sabırsızlanıyorum" dedi.

"Her geçen gün gelişiyoruz"

Bireysel performansı ile ilgili Osayi, "Şahsi olarak her geçen gün geliştiğimizi düşünüyorum. Hocamız da maç maç üzerine koymam gerektiğini söylüyor. Son maç iyi bir performans gösterdim ama 3 puanı alsaydık daha iyi olurdu ki asıl hedefimiz buydu. İyi oyunumun ve golümün bana getirmiş olduğu özgüveni yarınki maça taşımak istiyorum. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Eintracht Frankfurt'un iyi bir takım olduğunu belirten Osayi-Samuel, maçtan beklentisini ise, "İyi oynuyorlar. Onların maçlarını izledik. Ama bizim kendimize konsantre olmamız gerekiyor. Tabii ki rakibi bilmek, iyi analiz etmek önemli ama bizim kendimize konsantre olup kendi oyunumuzu oynamamız daha önemli. Herkes bu maça hazır" sözleriyle ifade etti. - FRANKFURT

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil

Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil

 Almanlar, Beşiktaş'ın 20'lik kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi

Almanlar, Beşiktaş'ın 20'lik kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi

 Karagümrük kalecisi Viviano, Fatih Terim'i duygulandırdı: Böyle iltifatlar kupadan daha anlamlı

Karagümrük kalecisi Viviano, Fatih Terim'i duygulandırdı: Böyle iltifatlar kupadan daha anlamlı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Müge Anlı
Spor Halis Özkahya Mergim Berisha Diego Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Osayi: 'Çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 22:01:30. #1.12#